Кодекс Тюменской области об административной ответственности может претерпеть серьезные изменения

Тюменская областная дума. Фото duma72.ru

Поправки в областной Кодекс об административной ответственности, в несколько раз увеличивающие штрафы за нарушения правил торговли на улицах Тюмени, выявили необходимость повышать ответственность и за нарушения других норм общежития. Об этом заявил журналистам председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя решение членов комитета отправить проект закона "О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности" на третье чтение.

На сентябрьском заседании комитета были рассмотрены предложения администрации Тюмени увеличить в несколько раз штрафы за торговлю вне мест, определенных органами местного самоуправления.

Санкция, которая установлена сегодня, по словам заместителя главы администрации Тюмени Ирины Богинской, является самой низкой на территории Российской Федерации.

"Пятьсот или тысяча рублей для торговцев, которые продают на улицах нашего города продукты сомнительного качества, не является существенной, - пояснила она. - Они воспринимают ее как плату за аренду за незаконную торговлю. Мы уже ужесточили работу и за лето провели более 30 совместных рейдов с Роспотребнадзором, который у нас в этом году впервые подключился к работе по изъятию и уничтожению этой продукции. За лето изъято более 10 тонн продукции, но как можно видеть, для них и это не проблема. Через час ящики вновь выставлены и помидоры выложены".

Администрация города, инициировавшая этот вопрос, считает, что меры борьбы с этими административными нарушениями должны быть комплексными, системными и слаженными, и санкции за них должны быть соразмерны.

Таблицей поправок предлагается торговцев вне мест, определенных органами местного самоуправления, наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. для гражданина, и от 5 до 10 тыс. для должностного лица, от 50 до 100 тыс. – для лица юридического.

Депутаты областной думы, признавая целесообразность ужесточения мер за административные нарушения, усомнились в механизме действия этих поправок и создали рабочую группу для доработки этого проекта.

"Рабочая группа, которая создана по этим вопросам, оказалась очень многопрофильной и заинтересованной – и представители города, которые в разных сферах ежедневно занимаются правоприменительной практикой, и представители прокуратуры, правительства, депутаты городской и областной думы, - пояснил Фуат Сайфетдинов. - Впервые в моей практике было внесено столько конкретных, деловых и важных предложений. И все они в большей степени выражают пожелания самих жителей города, наших избирателей, всего населения. Мы все видим, как меняется наш город, и возмущаемся, что у нас в той или иной части города вдруг возникают стихийные рынки, некоторые из них уже носят постоянный характер. На улице Республики, напротив "Строителя", например". И это, по мнению депутатов, не бабушки, продающие излишки со своей дачи, это крепкие ребята, у которых хорошо отлаженный бизнес, оптовые поставки, которые позволяют им игнорировать законные требования городских властей.

"Дальше на рабочей группе возник блок вопросов по благоустройству, - пояснил Фуат Сайфитдинов. - Это и повсеместная установка шлагбаумов, не учитывающие права других жителей города, игнорирующие работу скорой помощи, пожарной службы, такси, мусорных машин. Мы живем в одном городе и правила должны быть однотипны - все должно быть согласовано и разрешено. Мы ищем возможности урегулировать и эти вопросы, не вступая в противоречия с федеральным законодательством".

Самовольная реклама на асфальте, на заборах, на стенах домов, в подъездах тоже уже стала настолько навязчивой, что портит не только облик города, но и настроение горожан.

"Есть у нас и федеральные законы, есть наши законодательные акты, регулирующие эти вопросы, тем ни менее мера ответственности за нарушения этих норм на самом деле незначительная, - считает председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. - Предполагается, что мера ответственности в части штрафов надо усиливать. Ответственность за это должны нести, в том числе и наши управляющие компании, и органы местного самоуправления. Если раньше мы не замечали этих объявлений на столбах, сегодня мы становимся другими и уже и на это обращаем внимание. Это тоже уродует облик города".

Очень актуальной оказалась тема тюменских газонов. Чем больше их становится, тем чаще их топчут автолюбители, паркующие на них свои машины.

"Все мы дружно ругаем городские власти, что они бездействуют и не наказывают нарушителей, а на заседании рабочей группы не смогли найти нужную грань соприкосновения регионального интереса и федерального законодательства в этом вопросе. И его решение оставлено для рабочей группы и для третьего чтения. Но мы уже близко приблизились к тому, что на следующем заседании рабочей группы мы найдем какие-то компромиссы", - сообщил Фуат Сайфитдинов.

Предлагается усилить ответственность строительных организаций за ограждения строительных площадок. Их сооружают из самых разных материалов, и они годами могут уродовать облик города.

"Забываем, что есть общие правила, но помним, что ответственности за их нарушения нет, - отметил Фуат Сайфитдинов. - Надеемся, что она будет, и это тоже скажется на качестве городской среды".

А за фасады домов и многоквартирных и частных планируется возложить ответственность на управляющие компании и на владельцев частных домов.

"Фасады, которые по-разному оформляются, не ремонтируются они просто уродуют облик города, - считает Фуат Сайфитдинов. - Индивидуальные жилые дома тоже должны иметь паспорта, к ним тоже должны предъявляться определенные требования. Здесь мы тоже ищем какие-то подходы, но ко второму чтению не нашли. Там есть момент маневрирования между федеральным и не федеральным законом. Хорошо, что в рабочей группе постоянно работают представители прокуратуры. И на этапе подготовки и вынесения решения на комитет, мы понимаем, что тот Кодекс который мы примем, он все-таки будет работать. По большему количеству статей Кодекса первыми идут не штрафные санкции, а предупреждение, что дает людям возможность понять и правильно отреагировать на требование города. А если уж предупреждение не работает, начинают работать санкции".

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы отметил, что Кодекс об административной ответственности пишется не только для Тюмени.

"Мы, принимая областной закон, должны понимать, как это будет работать в Ишиме, Заводоуковске и других муниципалитетах области. Поэтому и члены правительства в работе рабочей группы участвуют, мы постоянно консультируемся с муниципалитетами", - рассказал он.

Борис Олейник