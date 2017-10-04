Благоприятные условия для инвестиций в АПК созданы в Тюменской области

admtyumen.ru

Инвестиционный климат в Тюменской области наиболее благоприятен по сравнению с другими регионами России. Такое мнение высказал председатель совета директоров холдинга "Сибирская аграрная группа" Андрей Тютюшев, общаясь с журналистами после торжественной церемонии открытия племенного свинокомплекса "Тюменский" в Нижнетавдинском районе.

"Наш холдинг присутствует в шести регионах России. Инвестиционный климат в Тюменской области наиболее благоприятен по сравнению с другими субъектами. К сожалению, ситуация на рынке пока не совсем стабильна, но у нас есть планы дальнейшего развития свинокомплекса", - отметил Андрей Тютюшев.

Региональное правительство постаралось сделать все необходимое, чтобы инвестору было комфортно работать на тюменской земле, отметил губернатор Владимир Якушев.

"В рамках господдержки инвестору будут компенсированы сорок процентов затрат на приобретение оборудования и племенного поголовья. Кроме того, на основе софинансирования с федеральным бюджетом предусмотрено возмещение процентных ставок по кредитам, которые инвестор привлек для реализации проекта. Это стандартный подход. Соответствующие ассигнования в бюджете предусмотрены. Выплаты будут произведены после завоза поголовья и предоставления всех необходимых документов на оборудование", - сообщил Владимир Якушев.

Глава региона поблагодарил акционеров "Сибирской аграрной группы" за реализацию крупного инвестпроекта и подчеркнул, что правительство Тюменской области готово оказать инвесторам всю необходимую административную поддержку для реализации планов дальнейшего развития свинокомплекса.

"К сожалению, в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусматривается некоторое уменьшение средств на поддержку сельского хозяйства. Эти затраты в значительной степени перекладываются на бюджеты регионов. Поэтому приход крупных инвесторов, вкладывающих в развитие агропромышленного комплекса, - это, конечно, здорово. Создание благоприятного инвестиционного климата - очевидная заслуга правительства Тюменской области", - отметил председатель региональной думы Сергей Корепанов.

Спикер областного законодательного собрания напомнил, что в субъекте реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов в сфере АПК. "По итогам первого полугодия 2017 года в регионе произведено сельхозпродукции на 21 миллиард рублей. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по производству животноводческой продукции на душу населения", - добавил он.

Напомним, строительство свинокомплекса "Тюменский" началось в 2016 году. На площади около 15 га разместились основные производственные корпуса для осеменения, опороса и доращивания, здание откорма, станция искусственного осеменения, а также насосная станция с системой водоподготовки, блочно-модульная газовая котельная с установкой для уничтожения биологических отходов, комплектная трансформаторная подстанция, дизельгенераторная подстанция с резервуаром. Объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей. На предприятии планируется создать не менее 183 рабочих мест.

По словам Андрея Тютюшева, изначально планировалось, что это предприятие будет заниматься производством промышленного поголовья, но затем инвестор принял решение о создании племенного свинокомплекса, который будет работать на всю страну. "Вся Россия будет гордиться поголовьем, которое будет здесь выращиваться. К сожалению, в постсоветский период селекционная работа в стране была развалена. Качественного племенного поголовья в России сегодня практически нет. Наш инвестиционный проект нацелен на решение этой проблемы", - заявил председатель совета директоров АО "Сибирская аграрная группа".

В свинокомплексе "Тюменский" разместятся около 23 тыс. голов свиней пород ландрас, йоркшир и дюрок, в том числе 2 тыс. свиноматок. Мощность свинокомплекса - 34 тыс. голов и 4 тыс. т свинины в живом весе в год. Завоз первых животных запланирован на 6 ноября.

У тюменского мясного животноводства - огромный потенциал, причем это касается не только производства свинины, подчеркнул Владимир Якушев. "Регион полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания, за исключением говядины. Поэтому данное направление животноводства очень перспективно, нужно приложить максимум усилий для его развития", - поставил задачу глава региона.

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Евгений Бабенко