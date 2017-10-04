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"Рубину" предстоят выездные битвы

10:26 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" отправился на выездные матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Сибиряки 4 октября сыграют в Чехове со "Звездой", через два дня скрестят клюшки с воскресенским "Химиком". Затем подопечным Владислава Хромых предстоит перелет в Китай, куда они отправятся из Москвы 7 октября. 9 октября хоккеисты из "Рубина" встретятся с "Ценг-Тоу". Завершится выездная серия тюменской команды 11 числа противостоянием с "КРС Хэйлунцзян".

Между тем, в поездку отправились следующие хоккеисты "Рубина": вратари Денис Франскевич и Егор Назаров; защитники: Егор Кутугин, Алексей Ложкин, Егор Кунгурцев, Ильдар Валеев, Евгений Ногачёв, Артемий Грязев, Александр Федотов, Руслан Трубкин и Дмитрий Юшкевич; нападающие: Михаил Потякин, Константин Белов, Игорь Сафаралеев, Виталий Жиляков, Денис Давыдов, Егор Алёшин, Егор Иванов, Константин Савенков, Илья Серёгин, Андрей Ерофеев, Евгений Волков и Никита Феоктистов, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Теги: ХК Рубин , хоккей , ВХЛ

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