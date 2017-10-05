О спорте высших достижений и поддержке здоровья расскажут на международной конференции в Тюмени

Фото: департамент молодёжной политики Тюмени

XV Международная научно-практическая конференция "Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. "Спорт для всех" и внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", посвященная памяти профессора В. Н. Зуева, состоится в Тюмени. Научное событие пройдет 16-17 октября.

Вопросы спорта и физической культуры будут обсуждать ведущие зарубежные и российские ученые, практики, представители органов власти, учреждений спорта, образования, предприниматели.

Так, на пленарном заседании выступит украинский ученый Владимир Платонов. Его доклад будет посвящен современному состоянию спорта высших достижений, проблемам и перспективам олимпийского спорта.

Главный редактор журнала "Теория и практика физической культуры" Людмила Лубышева в докладе "Онтокинезиологический вектор спортизации физического воспитания в системе образования" представит систему взглядов на поддержание здоровья, работоспособности и адаптационных возможностей развивающегося организма.