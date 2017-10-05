Стратегии чемпионов представят на конгрессе в Тюмени

Конгресс "Стратегии чемпионов". Фото my-desk-top.ru

II Конгресс компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области "Стратегии чемпионов" состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 октября с 10 до 15 часов.

Как сообщают организаторы, в работе конгресса примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, делового сообщества, руководители средних и малых российских компаний, аналитики и эксперты.

Среди основных тем:

- hard и soft: какая инфраструктура нужна для выращивания национальных и глобальных чемпионов;

- проблемы развитие высокотехнологичного среднего бизнеса;

- несырьевой экспорт, почему средние компании боятся выходить на мировой рынок;

- кейсы успехов и провалов средних компаний;

- эксклюзивное исследование - "Экспорт тюменских предприятий: от смелых идей к реальным шагам".

В рамках конгресса состоится церемония награждения победителей и участников областного конкурса "Лучший экспортер Тюменской области".

Подробности мероприятия и регистрация здесь.