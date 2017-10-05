Стратегии чемпионов представят на конгрессе в Тюмени
Конгресс "Стратегии чемпионов". Фото my-desk-top.ru
II Конгресс компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области "Стратегии чемпионов" состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 10 октября с 10 до 15 часов.
Как сообщают организаторы, в работе конгресса примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, делового сообщества, руководители средних и малых российских компаний, аналитики и эксперты.
Среди основных тем:
- hard и soft: какая инфраструктура нужна для выращивания национальных и глобальных чемпионов;
- проблемы развитие высокотехнологичного среднего бизнеса;
- несырьевой экспорт, почему средние компании боятся выходить на мировой рынок;
- кейсы успехов и провалов средних компаний;
- эксклюзивное исследование - "Экспорт тюменских предприятий: от смелых идей к реальным шагам".
В рамках конгресса состоится церемония награждения победителей и участников областного конкурса "Лучший экспортер Тюменской области".
Подробности мероприятия и регистрация здесь.
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