Международный социологический форум пройдет в Тюмени

Международный социологический форум пройдет в Тюмени. Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский международный социологический форум "Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты" начнет работу 5 октября. В течении двух дней более 200 социологов со всей страны обсудят актуальные проблемы отрасли и обменяются опытом, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Во время форума пройдут пленарные и секционные заседания, обучающие семинары, мастер-классы, выставки и презентации результатов научных исследований. Как рассказал сопредседатель оргкомитета форума, заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев, участие в конференции подтвердили ученые из Прибалтики, ожидается также приезд исследователей из Южной Кореи, Польши, Казахстана, Беларуси и других стран.

"Хотелось бы обсудить, как используют социологическую науку в работе представители региональной власти и местного самоуправления. Нам важно понимать, как трансформируется общество в России, в регионах, в связи с теми глобальными изменениями, которые происходят в мире. Необходимо проанализировать, как эти процессы отражаются на том, что происходит в России, и какое влияние они оказывают на субъекты страны", - отметил Конев.

В форуме примут участие и известные социологи, среди них член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального социологического центра Российской академии наук, главный редактор журнала "Социологические исследования" Жан Тощенко, который представит доклад "Старые и новые смыслы труда".

"Будут работать несколько секций по вопросам науки, культуры, образования, работы органов местной власти и их взаимодействия с социологической наукой. Постараемся раскрыть, какое влияние социологическая наука оказывает на те процессы, которые происходят в области. По итогам форума мы сможем настроить работу социологических групп во всех университетах, усовершенствовать взаимодействие ученых и представителей власти", - пояснил сопредседатель оргкомитета.

Напомним, что пятый Тюменский международный социологический форум "Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты" будет работать в областной думе 5-6 октября.