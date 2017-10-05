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Тюменский "Рубин" разгромил чеховскую "Звезду"

11:32 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

С победы начали выездную серию из четырех встреч подопечные Владислава Хромых, разгромив в Чехове "Звезду" со счетом 6:2.

Позитивный тон игре гостей задало первое звено центрального нападающего Егора Иванова с "крыльями" Никитой Феоктистовым, который проводил первый матч за тюменский клуб, и Денисом Давыдовым. В стартовом отрезке они организовали два гола. Между тем, счет на шестой минуте открыл центрфорвард третьего звена Андрей Ерофеев. Ему ассистировали Илья Серегин и вернувшийся в стан "рубиновых" перед матчем из ханты-мансийской "Югры" Егор Попов.

Успех сибиряков развил Феоктистов, а вскоре Давыдов еще упрочил лидерство "рубиновых", реализовав лишнего. В этих атаках Иванов выполнил две результативные передачи, Давыдов и Феоктистов – по одной.

Дела у "Рубина" явно спорились и во втором периоде: в воротах "Звезды" шайба побывала еще дважды. Дубль оформил Давыдов с передачи защитника Ильдара Валеева. Автором пятого гола стал игрок обороны Дмитрий Юшкевич. Ассистентский балл заработал Ерофеев. Интересно, что все рубиновцы, забросившие шайбы в первом и втором периодах, открыли счет своим голам в нынешнем чемпионате. Ворота тюменцев защищал Егор Назаров.

В заключительном отрезке тюменцы не дали усомниться в закономерности своего лидерства. Они уверенно контролировали ситуацию и на 51-й минуте ворота "Звезды" с передачи Ерофеева поразил Попов, проявив индивидуальное мастерство. Для него этот гол стал третьим в чемпионате ВХЛ.

В конце встречи страсти на площадке неожиданно накалились. Это привело к череде удалений. В итоге армейцам удалось устроить себе небольшой праздник – большинство реализовал Павел Зыков. Интересно, что этот хоккеист родился в Тюмени, где и начинал заниматься хоккеем. Вскоре Никита Мокин еще раз огорчил Назарова, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Теги: ХК Рубин , хоккей , ВХЛ

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