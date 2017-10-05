up

5.10.2017 четверг

EUR 67.9357

USD 57.7832

В Тюмени 0..-2 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций рассмотрят на заседании Госсовета

12:05 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото admtyumen.ru

Первое заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии региональной промышленной политики" пройдет в Москве 5 октября. По поручению президента России Владимира Путина руководит рабочей группой губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

С вступительным словом на заседании выступит помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин. С докладами выступят Владимир Якушев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Участники заседания обсудят перспективы развитии региональной промышленной политики.

Отметим, что в Тюменской области отмечается стабильный рост индекса промышленного производства. В частности, по итогам августа 2017 года к аналогичному периоду прошлого года этот показатель увеличился на 2,5%. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,1%.

Тюменский опыт работы по привлечению инвестиций и господдержке бизнеса актуален для всей страны, считают ведущие эксперты.

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Якушев , господдержка , Игорь Левитин , Госсовет , промышленность , индекс промпроизводства

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

12:16 Школы Тюменской области признаны одними из лучших в России
12:05 Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций рассмотрят на заседании Госсовета
11:54 В Ялуторовском районе построят новую школу искусств Фото
11:43 В Восточном округе наведут порядок и высадят деревья
11:32 Тюменский "Рубин" разгромил чеховскую "Звезду"
11:21 Провести все субботы октября с пользой приглашает торговый центр Фото
11:10 Тюменцам предлагают вырастить свой кедр
11:00 В Аромашево пьяный селянин сбил инспектора ДПС
10:49 Тюмень претендует на звание столицы стартапов
10:38 В Екатеринбурге ревнивый бомж зарезал соперника
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций рассмотрят на заседании Госсовета

В Ялуторовском районе построят новую школу искусств

Губернатор посетил фермерское хозяйство в Ялуторовском районе, ориентированное на выпуск молока высокого качества

Политика

Андрей Ходосевич провел встречу с сумкинскими единороссами

Тюменцам выдали около тысячи грантов на покупку или строительство жилья на селе

Кодекс Тюменской области об административной ответственности может претерпеть серьезные изменения

Экономика

Инвестиции в сельское хозяйство Тюменской области приносят первые плоды

Новый коллектор по улице Полевой в Тюмени запустили с опережением графика

Минтранс будет приостанавливать работу финансово ненадежных авиакомпаний

Общество

Школы Тюменской области признаны одними из лучших в России

В Восточном округе наведут порядок и высадят деревья

Провести все субботы октября с пользой приглашает торговый центр

Спорт

Тюменский "Рубин" разгромил чеховскую "Звезду"

Три дзюдоиста поборются за медали турнира Гран-при в Ташкенте

В День здоровья тюменцы будут сдавать нормы ГТО

Происшествия

В Аромашево пьяный селянин сбил инспектора ДПС

В Екатеринбурге ревнивый бомж зарезал соперника

На Ямале мужчина в шутку заминировал спорткомплекс
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+