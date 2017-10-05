Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций рассмотрят на заседании Госсовета

Фото admtyumen.ru

Первое заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии региональной промышленной политики" пройдет в Москве 5 октября. По поручению президента России Владимира Путина руководит рабочей группой губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

С вступительным словом на заседании выступит помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин. С докладами выступят Владимир Якушев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Участники заседания обсудят перспективы развитии региональной промышленной политики.

Отметим, что в Тюменской области отмечается стабильный рост индекса промышленного производства. В частности, по итогам августа 2017 года к аналогичному периоду прошлого года этот показатель увеличился на 2,5%. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,1%.

Тюменский опыт работы по привлечению инвестиций и господдержке бизнеса актуален для всей страны, считают ведущие эксперты.

Евгений Бабенко