Тюменцы увидят редкое астрономическое явление
Тюменцы увидят редкое астрономическое явление, фото ИА "Тюменская линия"
Сближение Венеры и Марса могут наблюдать жители северного полушария Земли 5 и 6 октября.
Обе планеты будут видны на восточном горизонте в утренних сумерках. Напомним, Марс выглядит как яркая красноватая точка, Венера – как яркий диск. Рассмотреть явление детальнее можно в бинокль или телескоп.
После 6 октября планетs начнут постепенно отдаляться, а 18 октября к ним присоединится еще и Меркурий. Такое явление уже называют малым парадом планет. На самом деле в парад выстроятся шесть планет: Земля, Марс, Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер. Однако две последних встанут за Землей, и их видно не будет.
Напомним, что наблюдать явление можно будет только в ясную и безоблачную погоду.
Евгения Шевцова
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