Тюменцы увидят редкое астрономическое явление

Тюменцы увидят редкое астрономическое явление, фото ИА "Тюменская линия"

Сближение Венеры и Марса могут наблюдать жители северного полушария Земли 5 и 6 октября.

Обе планеты будут видны на восточном горизонте в утренних сумерках. Напомним, Марс выглядит как яркая красноватая точка, Венера – как яркий диск. Рассмотреть явление детальнее можно в бинокль или телескоп.

После 6 октября планетs начнут постепенно отдаляться, а 18 октября к ним присоединится еще и Меркурий. Такое явление уже называют малым парадом планет. На самом деле в парад выстроятся шесть планет: Земля, Марс, Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер. Однако две последних встанут за Землей, и их видно не будет.

Напомним, что наблюдать явление можно будет только в ясную и безоблачную погоду.

Евгения Шевцова