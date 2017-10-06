Главный бухгалтер из Ишима провернула махинации с субсидией на жилье

Фото: прокуратура РФ

35-летняя жительница Ишима отправится под суд за махинации с бюджетными субсидиями.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, будучи главным бухгалтером одной из коммерческих фирм, дама знала о региональных безвозмездных субсидиях, которые выделяются гражданам на покупку жилья.

Подсчитав, что при ее зарплате больше 88 тыс. рублей помощь от государства не получить, женщина сознательно занизила в предоставляемых для субсидий документах свой доход.

Дама указала, что находилась в отпуске по уходу за ребенком и совокупный доход семьи за шесть месяцев с учетом полученных пособий составил чуть больше 4 тыс. рублей. С учетом низкого дохода семьи размер субсидии был определен в сумме более 1 млн 100 рублей.

Затем женщина заключила договор на покупку трехкомнатной квартиры в Ишиме, и фонд перечислил продавцу субсидию в счет ее частичной оплаты.

Махинации были выявлены правоохранителями. Возбуждено уголовное дело. Наложен арест на квартиру обвиняемой, к ней предъявлен иск о взыскании свыше 1 млн 100 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Женщина полностью признала свою вину. Тем не менее, даме грозит срок до 10 лет.