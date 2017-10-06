Житель Уватского района забил знакомого до смерти кочергой
sledcom.ru
Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, осудят в Уватском районе.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в лесу в районе поселка Демьянка обнаружено тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. К преступлению оказался причастен 32-летний житель Уватского района, знакомый с потерпевшим.
Мужчины распивали алкоголь в доме третьего знакомого. Между ними завязался спор, в ходе конфликта обвиняемый сначала руками, после металлической кочергой нанес множественные удары по голове и телу мужчины.
На следующий день собутыльники продолжили употреблять спиртные напитки в доме у обвиняемого, после чего уснули. Утром обвиняемый обнаружил, что знакомый не подает признаков жизни, посте чего завернул тело потерпевшего в штору и вынес в лес.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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