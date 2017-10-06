up

6.10.2017 пятница

EUR 67.7787

USD 57.5811

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Житель Уватского района забил знакомого до смерти кочергой

14:43 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, осудят в Уватском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в лесу в районе поселка Демьянка обнаружено тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. К преступлению оказался причастен 32-летний житель Уватского района, знакомый с потерпевшим.

Мужчины распивали алкоголь в доме третьего знакомого. Между ними завязался спор, в ходе конфликта обвиняемый сначала руками, после металлической кочергой нанес множественные удары по голове и телу мужчины.

На следующий день собутыльники продолжили употреблять спиртные напитки в доме у обвиняемого, после чего уснули. Утром обвиняемый обнаружил, что знакомый не подает признаков жизни, посте чего завернул тело потерпевшего в штору и вынес в лес.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: убийство , Уватский район

Последние новости

17:14 Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона
17:03 Ишимские полеводы продолжают уборочную
16:52 Театры Тюмени и Серова стали пионерами межрегиональной гастрольной программы Фото
16:41 В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров ограничат движение
16:30 Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры
16:19 Первый в регионе класс мехатроники открыт в Тобольске
16:08 Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019
16:00 Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе
15:49 Желающие прокатиться по окрестностям Тобольска смогут провезти велосипед в поезде бесплатно
15:38 Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать

Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры

Политика

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Экономика

Ишимские полеводы продолжают уборочную

На Ишимском мясокомбинате оценили работу нового термоформера

В Голышмановском районе завершается уборка картофеля

Общество

Театры Тюмени и Серова стали пионерами межрегиональной гастрольной программы

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров ограничат движение

Первый в регионе класс мехатроники открыт в Тобольске

Спорт

Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры

Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Происшествия

Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты

Житель Уватского района забил знакомого до смерти кочергой
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+