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Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

15:16 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото duma72.ru

Начислять налог на имущество физических лиц в Тюменской области с 1 января 2018 года будут исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости недвижимости. Проект соответствующего закона депутаты рассмотрели на заседании комитета областной думы по бюджету налогам и финансам 6 октября.

Отметим, в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ с 1 января 2020 года на новый порядок начисления имущественного налога должны перейти все субъекты РФ.

Чтобы исключить резкого роста налоговой нагрузки для жителей области, региональные власти предложили переходить на новый порядок постепенно, в частности, применить пятилетний переходный период. 

Главными преимуществами нововведения специалисты называют тот факт, что кадастровая стоимость недвижимости приближена к рыночной, поэтому и налогообложение должно стать более справедливым. По оценкам экспертов, есть категория налогоплательщиков, которые платят несправедливо заниженный налог, имея дома большой площади. Основная же категория жителей области платит имущественный налог соразмерно стоимости квартиры. Переход на кадастровую стоимость исключит это, и каждый налогоплательщик будет платить справедливый налог, рассчитанный от кадастровой стоимости.

Кроме того, около 120 тыс. новостроек, которые были сданы в эксплуатацию после 1 января 2013 года и не облагаются налогом, теперь тоже будут введены в налоговый оборот. В связи с этим регион получит более справедливую систему налогообложения.

По словам специалистов, при исчислении налога на имущество физических лиц предполагается применять понижающие коэффициенты – ежегодно сумма налога будет возрастать на 20%. "То есть, если рассчитать налог от кадастровой стоимости и от инвентаризационной, то возникает разница прироста. Эта разница будет поделена на пять и ежегодно по 20% к сумме налога от инвентаризационной стоимости будет прибавляться", - отмечают эксперты.  

Как прокомментировал председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, рассчитываться сумма налога будет автоматически, первые изменения в платежных документах тюменцы увидят в декабре 2019 года по итогам 2018 года. К 2022 году налог на имущество физических лиц будет полностью исчисляться исходя из кадастровой стоимости имущества.

Добавим, проект закона о переходе на новую систему налогообложения имущества физических лиц депутаты областной думы окончательно рассмотрят в первом и втором чтении на очередном заседании регионального парламента 19 октября.

Любовь Голышева

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Теги: облдума , имущество , налоги , недвижимость , кадастровая стоимость

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