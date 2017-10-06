Желающие прокатиться по окрестностям Тобольска смогут провезти велосипед в поезде бесплатно

Фото: администрация Тобольска

Провоз велосипедов в новых пригородных поездах №7364/7366 и №7365/7367 Тюмень – Тобольск – Тюмень будет бесплатным 7 и 8 октября. Об этом сообщает Российская железная дорога.

Напомним, что новый ежедневный пригородный поезд №7364/7366 сообщением Тюмень – Тобольск отправляется из Тюмени в 07:06 (здесь и далее время местное), прибывает на станцию Тобольск в 10:56, следуя по участку 3 часа 50 минут.

В обратном направлении пригородный поезд №7365/7367 отправляется из Тобольска в 18:16, прибытие на станцию Тюмень в 22:26, время в пути - 4 часа 10 минут.

Кроме того, по этому же маршруту следует еще одна пара пригородных поездов - № 7360/7362, с отправлением из Тюмени ежедневно (кроме понедельника) вечером в 18:30 (время в пути 4 часа 3 минуты), и поезд № 7361/7363, с отправлением из Тобольска ежедневно (кроме вторника) утром в 07:14 (время в пути 4 часа 30 минут).