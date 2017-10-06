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Театры Тюмени и Серова стали пионерами межрегиональной гастрольной программы

16:52 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Молодежный театр "Ангажемент" из Тюмени и Серовский театр им. А. П. Чехова стали первыми участниками межрегиональной гастрольной программы Минкульта России. Артисты обменяются сценами с 26 по 29 октября.

В 2017 году впервые в России Минкульт РФ через федеральный гастрольный центр запустил межрегиональные гастроли. Муниципальные театры Тюмени и Серова стали пионерами программы.

"Поддержка гастролей в театрах – это основная государственная миссия, которая прописана в концепции развития до 2020 года. Впервые в этом году федеральный гастрольный центр отрыл межрегиональную программу для муниципальных театров. Это позволит нам вывезти хороший, качественный репертуар за пределы нашего региона", - сказала директор Серовского театра им. А.П. Чехова Наталия Мозжакова.

Узнав о новой программе, в июне 2017 года театр из Серова предложил "Ангажементу" обменяться репертуарами. Финансирование Минкульта позволило транспортировать декорации к большому количеству спектаклей и вывезти на гастроли полный состав театров. Серовцы едут в составе 43 человек на три дня и везут в Тюмень 16 спектаклей, 13-метровая фура привезет восемь тонн декораций.

Откроет гастроли уральцев трижды номинированный на "Золотую маску" спектакль "Трамвай "Желание". В Серове его ставил режиссер Андреас Мерц-Райков из Германии. Перевод для пьесы Теннесси Уильямса с адаптацией современникам делала супруга режиссера Екатерина.

"Наша актерская рок-группа играет в спектакле.  Андреас создает спектакль в той среде, в которой ставит. Он использует разные формы. Спектакль технически сложный. К сожалению, в "Ангажементе" нам не хватит пространства, чтобы поставить все декорации. Нам придется использовать телевизор для видеотрансляции больших киношных планов", - отметила Наталия Мозжакова.

Социальная драма "Дело чести" по пьесе германского автора Лутца Хюбнера в постановке главного режиссера театра Петра Незлученко поднимет темы для разговора педагогов с подростками об их эмоциях, взаимоотношениях, стиле общения. Заглавием истории станут взаимоотношения подростков разных культур и конфессий.

"Это спектакль о том, зачем вообще мы живем и как один эмоциональный взрыв может привести к трагедии. Пьеса была написана еще и с точки зрения этнических взаимоотношений - в Германии много мигрантов. И в России эта тема стала актуальной, ведь мигранты приезжают со своей культурой и религией", - анонсировала постановку Наталия Мозжакова.

Артисты Серова привезут жемчужину для самых маленьких: спектакль "Фигуры" для детей от шести месяцев, созданный благодаря всероссийскому проекту "Бэби-театр" (режиссер Дмитрий Уросов). Постановка рождается как эскиз в работе актеров с детьми на площадке. У него нет написанной пьесы - это история, придуманная и выстроенная под психологию детей от шести месяцев, рассказала Наталия Мозжакова. Хронометраж - 30 минут.

"Всегда считалось, что детей в театр нужно водить с пяти лет, когда он начинает воспринимать картинку и текст, с ним можно поговорить, кто хороший и плохой. Эти спектакли дают возможность родителям использовать постановку как инструмент для художественного развития и формирования ребенка. После спектакля мамы звонят и рассказывают, что дети стали узнавать фигуры, показывают их на улице, узнают цвета. Дети – это уникальные личности и главное их не испортить", - подчеркнула директор серовского театра.

Школьникам 5-6 классов, у которых начинается пора первой любви и взаимоотношений, будет полезна свежая серовская сказочная пьеса Ирины Васьковской "О бедном Кощее". Она рассказывает о вечных вещах современным языком.

"Кощей у нас не страшный, добрый, веселый, смешной. Он пытается быть злым, а на самом деле он добрый папашка, который пытается правильно воспитать свою дочь", - дала синопсис Наталия Мозжакова.

Зафиналят гастроли спектаклем "Липынька" по Чехову в постановке Петра Незлученко. Пьесу писала драматург Ярослава Пулинович. Над постановкой работали питерские художницы, потому форма подачи очень театральная, считает Наталия Мозжакова.

"Темы очень глубокие: удалось сохранить чеховский посыл и использовать современные театральные формы. Это драма, очень музыкальная. Наш коллектив поющий – все наши спектакли музыкальны", -  сказала она.

Серовские артисты успеют прогнать на гостевой сцене только часть "Трамвая желаний". Именно его настоятельно рекомендует посмотреть знакомый с историей театра им. А.П. Чехова Леонид Окунев.

"Сожалею, что не смогу увидеть Теннесси Уильямса и "Фигуры" - с удовольствием бы сходил, но в это время буду в Серове", - сказал директор "Ангажемента" Леонид Окунев.

По его словам, тюменцы представят уральскому зрителю молодых актеров в репертуаре "Вино любви", "Река возвращается", "Шесть блюд из одной курицы", "Мольера". Наталия Мозжакова заверила, что серовцы очень ждут хит тюменцев "Носферату".

Ирина Ромашкина

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Теги: театры , Минкультуры , Минкультура , спектакль , Ангажемент

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