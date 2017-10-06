Специалистов водоканала наградили за профессионализм

Фото tyumen-city.ru

Рабочим, которые в кратчайшие сроки смогли провести работы по подключению нового участка канализационного коллектора в Тюмени вручили награды. Церемония вручения благодарностей главы администрации Тюмени состоялась на объекте строительства 6 октября.

Заместитель главы администрации города Павел Перевалов и генеральный директор "Тюмень Водоканала" Мугаммир Галиуллин отметили, что при строительстве коллектора на улице Полевой специалисты Тюменского водоканала совместно с организацией "Водоканал-2" показали высочайший профессионализм и слаженность.

Ежесуточно городская система водоотведения перекачивает более 170 тыс. куб. м стоков. Без ее стабильной работы жизнь современного города немыслима. 4 октября был успешно запущен в рекордно сжатые сроки один из важных участков канализационной системы.

"От имени жителей Тюмени хочу поблагодарить вас всех за профессионализм и слаженность в работе. Эти качества чрезвычайно ценны, потому что в ближайшем будущем нам предстоит большая работа: будут строиться новые участки коммунальной инфраструктуры, в том числе и новые участки коллектора, который обеспечивает водоотведение всей западной части города Тюмени", - сказал Павел Перевалов.

Благодарственными письмами главы администрации города отмечены старший мастер участка сетей канализации Игорь Евдокимов и слесари Рудольф Измайлов и Павел Павлов. При работах по подключению нового коллектора по улице Полевой они обеспечили его очистку, приняв правильное техническое решение по установке пневматического запорного устройства. С учетом особенностей выводимого из строя коллектора оно позволило сократить сроки откачки канализационных стоков из трубопровода для более оперативной работы строителей.

Наград удостоены Тимур Султанов, мастер участка канализационных насосных станций, а также слесари Андрей Киселев и Виктор Марков, организовавшие эффективную бесперебойную перекачку стоков в обход осушаемого участка коллектора, а главное - обеспечившие бесперебойную работу станций, не допустив их подтопления и аварийных сбросов.

Заслуженные награды получили также Виктор Марков и Рушат Халитов, монтажники наружных трубопроводов ЗАО "Водоканал-2", и электромонтёр Иван Софрыгин, а также Виталий Гурский, директор по производству Тюменского водоканала, лично руководивший всеми работами.

Павел Перевалов отметил работу специалистов, которые летом обеспечивали стабильную работу канализационных насосных станций.

В этом году 17 - 19 июля, во время обильных осадков производственные подразделения Тюменского водоканала в течение двух суток безостановочной работы обеспечили безаварийную работу канализационных насосных станций и очистных сооружений при рекордно высоком поступлении ливневых стоков: было принято, перекачано и очищено на треть больше среднесуточного объема.

Слесарь аварийно-восстановительных работ Сергей Сихворд в составе бригады сделал все, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. Благодаря профилактической работе и подготовительным мероприятиям, а также организованному круглосуточному дежурству по изменению режимов работы станций удалось не только обеспечить перекачивание сверхнормативного объема стоков, но и не допустить затопления КНС и выхода их из строя.

"Во время дождей крайне важно обеспечить равномерное поступление сточных вод на канализационные насосные станции, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильную перекачку стоков, поступающих от потребителей, с другой – не допустить их выхода из строя из-за перегрузки. Все специалисты справились с поставленной задачей", - подчеркнул Павел Анатольевич.

Получили благодарственные письма мастер участка сетей канализации Артем Батырев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда электроучастка Евгений Баутин, слесарь-ремонтник 3 разряда Рашид Бикмуллин, мастер участка канализационных насосных станций Илья Зверев, слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда участка сетей канализации Денис Митин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда электроучастка Евгений Михеев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда электроучастка Петр Чечиков, слесарь-ремонтник 3 разряда участка канализационных насосных станций Александр Юферев.

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