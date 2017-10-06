Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов

admtyumen.ru

Специалисты из Республики Корея примут участие в создании в Тюмени современного онкологического центра. Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Тюменской области Владимира Якушева с представителями корейского онкологического центра "Ёнсе" клиники "Северанс".

Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области уделяется большое внимание развитию высокотехнологичной медицины и назвал перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в сфере здравоохранения.

"Мы реализуем масштабный проект "Медицинский город". Это мировая практика, когда на одной площадке сосредоточены клиники, оказывающие высокотехнологичную медпомощь. Сейчас мы работаем над развитием следующего проекта - созданием современного онкологического центра. Мы хотели бы выстроить в этом учреждении модель управления по самым лучшим международным стандартам", - подчеркнул губернатор. Отметим, что перед встречей с главой региона гости из Кореи посетили несколько клиник "Медицинского города".

"Вопросы, связанные с лечением и профилактикой онкологических заболеваний, актуальны для всех стран. Тюменские специалисты посетили вашу клинику, изучили ваш опыт. Учитывая ваши знания по организации медицинского процесса и управления такими сложными медучреждениями, предлагаем вам выступить консультантами в реализации тюменского проекта, начиная с этапа проектирования здания, комплектации оборудования и необходимых кадров, а также их обучения. Наша задача - получить современный и качественный медицинский центр",- обратился Владимир Якушев к корейским экспертам.

Главный врач онкологического центра "Ёнсе" господин Но Сонг Хун отметил, что рад, если опыт и знания помогут Тюменской области создать такой центр. "Клиника имеет давнюю историю. "Ёнсе" - это первый онкоцентр в Корее, в 2014 году он полностью был обновлен. При его строительстве также собирался и учитывался лучший мировой опыт. Пришло время нам делиться своими знаниями и практиками. Рады, что сможем быть полезными в реализации этого серьезного проекта",- поделился господин Но. По итогам встречи принято решение о создании двусторонней рабочей группы по подготовке соглашения о сотрудничестве.

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Евгений Бабенко