up

6.10.2017 пятница

EUR 67.7787

USD 57.5811

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов

19:45 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Специалисты из Республики Корея примут участие в создании в Тюмени современного онкологического центра. Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Тюменской области Владимира Якушева с представителями корейского онкологического центра "Ёнсе" клиники "Северанс".

Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области уделяется большое внимание развитию высокотехнологичной медицины и назвал перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в сфере здравоохранения.

"Мы реализуем  масштабный проект "Медицинский город". Это мировая практика, когда на одной площадке сосредоточены клиники, оказывающие высокотехнологичную медпомощь. Сейчас мы работаем над развитием следующего проекта - созданием современного онкологического центра. Мы хотели бы выстроить в этом учреждении модель управления по самым лучшим международным стандартам", - подчеркнул губернатор. Отметим, что перед встречей с главой региона гости из Кореи посетили несколько клиник "Медицинского города".

"Вопросы, связанные с лечением и профилактикой онкологических заболеваний, актуальны для всех стран. Тюменские специалисты посетили вашу клинику, изучили ваш опыт. Учитывая ваши знания по организации медицинского процесса и управления такими сложными медучреждениями, предлагаем вам выступить консультантами в реализации тюменского проекта, начиная с этапа проектирования здания, комплектации оборудования и необходимых кадров, а также их обучения. Наша задача - получить современный и качественный медицинский центр",- обратился Владимир Якушев к корейским экспертам.

Главный врач онкологического центра "Ёнсе" господин Но Сонг Хун отметил, что рад, если опыт и знания помогут Тюменской области создать такой центр. "Клиника имеет давнюю историю. "Ёнсе" - это первый онкоцентр в Корее, в 2014 году он полностью был обновлен. При его строительстве также собирался и учитывался лучший мировой опыт. Пришло время нам делиться своими знаниями и практиками. Рады, что сможем быть полезными в реализации этого серьезного проекта",- поделился господин Но. По итогам встречи принято решение о создании двусторонней рабочей группы по подготовке соглашения о сотрудничестве.

﻿
admtyumen.ru
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: онкология , Медицинский город , здравоохранение , высокотехнологичная медпомощь , Республика Корея , международное сотрудничество , Владимир Якушев

Последние новости

20:25 "Не покидай свою планету" - звучит в тюменской филармонии Фото
19:45 Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов Фото
19:31 Тюменцев приглашают на молодежный день занятости
19:20 Автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц Флотская и Халтурина
18:49 Губернатор встретился с учредителями фонда содействия религиозным организациям мусульман
18:05 Октябрь подарит тюменцам теплые выходные
18:01 Городская администрация назвала семь причин, по которым тюменцы должны прийти на День здоровья
17:54 7 октября - события дня
17:48 Представления театрализованной студии "Селфи" заинтересовали тоболяков
17:25 Специалистов водоканала наградили за профессионализм Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов

Губернатор встретился с учредителями фонда содействия религиозным организациям мусульман

Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Политика

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Экономика

Ишимские полеводы продолжают уборочную

На Ишимском мясокомбинате оценили работу нового термоформера

В Голышмановском районе завершается уборка картофеля

Общество

"Не покидай свою планету" - звучит в тюменской филармонии

Тюменцев приглашают на молодежный день занятости

Автомобилистов предупреждают о перекрытии улиц Флотская и Халтурина

Спорт

Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры

Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Происшествия

Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты

Житель Уватского района забил знакомого до смерти кочергой
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+