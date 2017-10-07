Осенние субботники идут в Восточном микрорайоне

23 яблони, 16 елей и 15 рябин высадили в МЖК. Фото пресс-службы администрации Тюмени

Центром озеленения и осенней уборки стал Восточный микрорайон Тюмени на субботнике 7 октября.

На субботник в микрорайоне МЖК по ул. Широтной, 118 вышли ученики и учителя школы №65. Горожане облагородили территорию посадками деревьев: высадили 23 яблони, 16 елей и 15 рябин.

8 октября в 12 часов на озелененной территории по ул. Олимпийской, 33, волонтеры посадят саженцы 16 яблонь и одной пихты, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Общегородской субботник в Тюмени накануне открыли жители ЖК "Ожогино", которые прибрали территорию рядом со своими домами и высадили более 100 саженцев серебристой ивы.

23 яблони, 16 елей и 15 рябин высадили в МЖК. Фото пресс-службы администрации Тюмени

Соб. инф.