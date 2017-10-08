Ученые назвали десятку самых бесполезных медицинских процедур

Сотрудники университета Мэриленда из США назвали десятку самых неэффективных диагностических процедур и методов лечения, пишет "РИА Новости".

Исследователи искали в базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed статьи, где встречались понятия "чрезмерное использование", а также упоминания об "избыточных, неподходящих и необязательных" способах лечения. Поиск дал более двух тысяч результатов, из которых в итоге было выделено 122 доклада. В них говорилось о случаях, когда терапия, скорее, нанесла бы пациенту вред, нежели помогла вылечиться.

Самым спорным методом диагностики оказалась трансэзофагеальная эхокардиография. При этой процедуре сердечно-сосудистая система человека исследуется через датчик, помещенный в пищевод. По мнению ученых, дополнительная информация, которую можно получить этим методом, не оправдывает риски, связанные с обезболиванием.

Следом идет компьютерная томографная аниография легких, позволяющая узнать состояние кровотока в теле при помощи специального компьютера. Как отмечают исследователи, при этой процедуре человек получает дозу радиации. Замыкает тройку компьютерная томография, проводимая у пациентов с симптомами легких респираторных расстройств.

В рейтинг также вошли УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы и даже применение антибиотиков. Они далеко не всегда оказываются полезными.