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Зеленый пояс вокруг Екатеринбурга планируют создавать поэтапно

12:20 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.oprf.ru

Общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Екатеринбурга провели члены региональной Общественной палаты. Их инициаторами выступили активисты ОНФ в Свердловской области.

Неравнодушные граждане подготовили перечень из более чем 200 участков, которые могли бы составить зеленый щит Екатеринбурга. Их общая площадь составляет около 30 тыс. га.

Инициативу регионального отделения ОНФ поддержали представители государственных органов власти региона, администрации Екатеринбурга и социально ответственные жители.

Как сообщила заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Ирина Бечина, площадь зеленой зоны в Екатеринбурге, согласно ГОСТу, должна составлять 276 тыс. га, а размер лесопарковой части зеленой зоны должен равняться 1,5 тыс. га. Она отметила, что общий размер участков, предлагаемых к включению в зеленый пояс Екатеринбурга, относительно невелик, и это должно стать лишь первым этапом по созданию защитного зеленого пояса.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова выразила мнение о том, что включать в зеленый пояс областные и городские леса не стоит. Площадь лесных массивов, которые расположены на территории муниципального образования, составляет 49 тыс. га. Из них 28 тыс. находятся в федеральной собственности и подконтрольны Росимуществу.

"Надо честно сказать, что эти земли остаются безнадзорными, здесь систематически происходят незаконные рубки. С момента расширения границ города до муниципального образования эти леса перестали входить в состав Государственного реестра лесного фонда и потеряли надзор со стороны областного правительства", — отметила Тамара Благодаткова. По ее мнению, именно эти участки должны стать зеленым щитом для Екатеринбурга.

Ее поддержали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

В ходе слушаний также было сказано о необходимости законодательно закрепить орган, которому лесопарковый зеленый пояс будет подведомственным.

На итоговом голосовании инициатива регионального штаба ОНФ была поддержана с оговоркой о внесении изменений в перечень предлагаемых к включению в зеленый щит участков. Для этого было предложено создать межведомственную рабочую группу, куда войдут общественники. Далее инициатива поступит в Законодательное Собрание Свердловской области, где и определят точный перечень и площадь лесопаркового зеленого пояса Екатеринбурга, сообщают в пресс-службе Общественной палаты Свердловской области.

Соб.инф.

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Теги: Екатеринбург , экология , лесопарк , Общественная палата

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