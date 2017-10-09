В Ишиме растет заболеваемость ОРВИ

613 человек с ОРВИ обратились за медицинской помощью в поликлиники Ишима, из них 545 детей. Эпидемиологический порог - 938. 21 ребенок с признаками простуды был госпитализирован. В стационаре также проходят лечение двое несовершеннолетних и трое взрослых, больных пневмонией. В числе подхвативших сезонные инфекции есть и беременные.

Медики призывают заранее подготовиться к эпидемиологическому сезону 2017-2018 и привиться от гриппа, пока не начался пик заболеваемости. На сегодня привиты половина детей, подлежащих вакцинации, это чуть более 6 тыс. человек. Защитили себя от гриппа и взрослые – почти 20 тыс. человек.

Пресс-служба областной больницы №4 напоминает, что вакцина имеется в лечебном учреждении в достаточном количестве. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.

Соб. инф.