В Тюменской области состоится фестиваль "НАУКА 0+"

cissrm.ru

На 11 площадках Тюмени и Тобольска состоится Всероссийский фестиваль науки.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, 14 октября в столице региона фестиваль примет Тюменский государственный университет. Участники посетят лаборатории, лекции и выставки, для них проведут семинары, экскурсии в университетский зоологический музей им. В. Кюкена, информационно-библиотечный центр, техноцентр.

В Тобольске фестиваль "НАУКА 0+" развернется на базе Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева с 16 по 23 октября.

Участникам предстоит посетить 40 мероприятий, среди которых мастер-классы, дни открытых дверей, круглые столы, семинары, экскурсии, просмотры фильмов, научные шоу, презентации, выставки.

В Тюменскую область приедут коучеры из Москвы, Ханты-Мансийска, Омска, Сургута, Нижневартовска.