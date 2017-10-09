Платную регистрацию домашних животных могут ввести в России

фото ИА "Тюменская линия"

Законопроект о ветеринарной безопасности, который определит порядок платной регистрации домашних животных, могут внести в палату парламента. Об этом заявил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Панов, сообщает РИА "Новости".

По словам депутата, правительство разработало проект правил по учету и идентификации животных. Он подчеркнул, что за процесс регистрации предполагается ввести плату.

"Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь", — сказал Панов.

Он также добавил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят закон о запрете контактных зоопарков.