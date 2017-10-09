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Подать заявку на дистанционное обучение в тюменском вузе можно дома

18:45 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Получить качественное образование в престижном вузе стало возможно в том числе дистанционно. Такой вариант освоения востребованной профессии, который предлагает Тюменский государственный университет, позволяет сэкономить время, деньги, совместить обучение с работой. Удобство и оптимизация собственных ресурсов начинается уже с подачи заявки: для этого достаточно сделать несколько кликов на сайте.

По окончании обучения выдается диплом государственного образца с европриложением. Для тех, у кого уже имеется профессиональное образование, срок обучения может быть сокращен по решению аттестационной комиссии. В ходе получения образования в дистанционном формате студенты имеют возможность пообщаться с преподавателями и другими слушателями онлайн-курсов в свободном режиме.

Чтобы подать заявку на обучение дистанционно, необходимо перейти по ссылке http://ido.utmn.ru/ на сайт Института дистанционного образования, зайти в раздел "Подать заявку" и заполнить пустые поля: указать специальность, город, номер телефона, адрес электронной почты и свою фамилию, имя и отчество. После подачи заявки специалисты института свяжутся в ближайшее время с кандидатом на обучение. Подать документы можно будет через личный кабинет абитуриента – также дистанционно.

Напомним, обучаться в Институте дистанционного образования ТюмГУ можно по следующим направлениям: "Юриспруденция", "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент" и "Педагогическое образование (начальное)". Необходимую информацию можно получить на официальном сайте Института или по телефону 8 (800) 200-7711.

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Теги: ТюмГУ , образование

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