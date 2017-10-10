Жителя Ямала осудили за сексуальное преступление против мальчика

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Двенадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима проведет житель Приуральского района ЯНАО за совершение действий сексуального характера в отношении ребенка.

Как сообщает СК РФ по ЯНАО, 5 февраля 2017 года в поселке Приуральского района, 53-летний мужчина в гостях у знакомых употреблял спиртное. В квартире был маленький мальчик. Оказавшись наедине со спящим ребенком, осужденный совершил в отношении него иные действия сексуального характера.

Мужчина полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Проведенная в отношении осужденного судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими.