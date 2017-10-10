Сто одиннадцать мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец

Сто одиннадцать мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец, Фото: credits-helps.ru

41-летнего тюменца обвиняют в фиктивной регистрации по месту жительства 111 мигрантов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, мужчина с 20 февраля по 1 июня 2017 года через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг направил в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру, в которой он проживал, 111 граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Молдовы. При этом тюменец не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.