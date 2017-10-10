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От селфи в осенней листве лучше воздержаться, считают врачи

16:38 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Специалисты рекомендуют созерцать. Фото из Instagram

Аллергию, обострение бронхиальной астмы, кашель, насморк, заложенность носа, конъюнктивит, хламидиоз, колабациллез и даже птичий грипп можно подцепить во время фотосессии в осенней листве, утверждают врачи.

Как сообщает "Фобос", на листьях оседает вся пыль и грязь, которая витает в городском воздухе, а затем листья вбирают в себя и то, что было на земле. В таком привлекательно желто-рыжем антураже можно подцепить любую болезнь - от конъюнктивита до птичьего гриппа.

При относительно теплой и влажной погоде в опавших листьях образуется много плесневых грибков. Плесневые грибки могут вызывать аллергию, обострение бронхиальной астмы, различные кашли, насморк, заложенность носа, конъюнктивит. В опавшей листве могут прятаться болезни и пострашнее. Среди них – хламидиоз, симптомы которого у человека проявляются ознобом, болями в мышцах и груди, кашлем. Осложнения могут быть связаны с увеличением селезенки и воспалением мышц сердца. Можно "заработать" и колабациллез более известный как кишечная палочка, который вызывает острую диарею.

Возбудители способны попадать в листву с птичьим пометом. Там же может прятаться и вирус птичьего гриппа, передача которого, как говорят эксперты, не исключена при вдыхании мельчайших частиц и контакте с поверхностями, на которые попали вредоносные микроорганизмы. Специалисты советуют разумнее относиться к красотам природы: как это принято в Японии – просто созерцать.

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Теги: врачи , ФОБОС , селфи , фотография , фотосессия

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