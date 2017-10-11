Ярмарка вакансий откроется для молодежи в аграрном университете

Ярмарка вакансий. Фото со страницы Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района в соцсети "ВКонтакте"

Ярмарка вакансий для молодежи состоится в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) 19 октября с 10 до 12 часов.

Как сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района, посетить мероприятие могут и выпускники вузов и ссузов, а также студенты последних курсов. Здесь их ждет не только ярмарка вакансий, на которой они смогут прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве с работодателями и получить исчерпывающую информацию об условиях труда на том или ином предприятии, но и деловые игры, благодаря которым они смогут повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Так, деловая игра "Человеческий фактор" построена по принципам всем известной "Мафии". Только здесь вместо мирных жителей, мафии и комиссара действие разворачивается между обычными офисными сотрудниками, топ-менеджерами и учредителем, а итогом игры становится либо увольнение либо продвижение по карьерной лестнице. Другая игра "Кадроворот", нацелена на то, чтобы научить соискателей правильно презентовать себя на собеседовании, понять, на что опирается работодатель, принимая решение в отношении того или иного соискателя.