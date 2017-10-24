Тоболяки готовы стать донорами костного мозга

Тоболяки готовы творить добрые дела/ Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Жители Тобольска хотят пополнить Национальный регистр доноров костного мозга. Об инициативе горожан рассказала волонтер координационного центра добровольческого движения Тюменской области, координатор группы "Донорство костного мозга в Тюмени" Екатерина Каракеян.

"Мы получили предложение местных активистов провести забор крови в Тобольске, будем рассматривать возможность организации этого мероприятия. В Тюмени в подобной акции в последний раз приняли участие 89 человек. Сейчас в Национальном регистре несколько сотен имен наших земляков", - рассказала она.

Перед сдачей крови потенциальным донорам настоятельно советуют тщательно взвесить все "за" и "против" и обязательно согласовать это решение с близкими, чтобы избежать риска отказа от донации в будущем. Как поясняет Екатерина Каракеян, людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга, не следует давать ложные надежды. Рекомендация также связана с необходимостью рационального расходования средств: стоимость типирования достигает нескольких десятков тысяч рублей.

О необходимости взвешенного решения говорит тюменка Ирина Аринкина, ставшая донором для жительницы Санкт-Петербурга.

"Если человек сдает кровь, он должен быть готов к трансплантации, поэтому вступать в регистр нужно осознанно: узнать максимум информации о том, как проходит процедура донации, о возможных последствиях, - сказала Ирина Аринкина. – После сообщения о том, что я могу стать донором, я поехала в Санкт-Петербург на однодневное полное обследование, а также встречу с анестезиологом, лечащим врачом и специалистом регистра, которые доходчиво и полно ответили на все мои вопросы. В следующий раз я приехала туда уже на трансплантацию, на 4-5 дней. Забор клеток из тазовых костей проходил под общим наркозом, процедура никак не повлияла на мое здоровье. Поездка и все медицинские манипуляции для меня были бесплатными".

По данным группы "Донорство костного мозга в Тюмени", ближайшая акция по сбору крови на типирование в областной столице запланирована ориентировочно на конец ноября – начало декабря. Точная дата станет известна позже.

Татьяна Ковалева