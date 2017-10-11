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Акция "Ночь искусств" пройдет под объединяющим девизом

16:49 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
artnight.culture.ru

Всероссийская культурная акция "Ночь искусств-2017" пройдет в Тюменской области с 4 на 5 ноября.

В этом году девиз акции — "Искусство объединяет". Специальные программы подготовлены в музеях, выставочных залах, театрах, библиотеках и парках.

В программе — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, квесты, встречи с молодежными коллективами, писателями, художниками, актерами, архитекторами, директорами музеев. В рамках проведения акции большинство учреждений будут работать бесплатно и до полуночи.

Тюменцы смогут создать персональную программу интересующих событий на портале "Культура.РФ" — там же можно посмотреть спектакли, послушать лекции и совершить виртуальные прогулки по городам и музеям, сообщает пресс-служба Минкультуры.

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Теги: концерты , Ночь искусств , музеи , акция , лекции

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