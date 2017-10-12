"МультиКосмос" прокатит на звездолете

«Астронавтам» предстоит спасти Солнечную систему. Фото организаторов мультимедийного шоу «Мультикосмос»
Почувствовать себя капитаном звездолета и спасти Вселенную от разрушения сможет каждый ребенок, посетивший интерактивное шоу "МультиКосмос", который пройдет во Дворце культуры Ялуторовска 18 октября, начало в 18 часов.
Образовательное мультимедийное шоу "МультиКосмос" - это интерактив о Вселенной и космосе в зрительном зале и путешествие по планетам и космическому пространству на огромном экране.
Детей и их родителей приглашают на зрелищное световое шоу. Каждый зритель перед отправлением в космическое пространство получит светодиодный браслет — специальный гаджет для выполнения миссий. Космический ученый покажет увлекательные и зрелищные эксперименты: магнитное поле, холодный огонь, опыты с электричеством и многое другое.
Погрузиться в виртуальный мир помогут vr-аттракционы с помощью высокотехнологичных очков виртуальной реальности Oculus Gear VR.
Гостям шоу предложат сделать фото на фоне космических пейзажей и интерактивные фотографии на фоне уникальных 3D полотен. Партнеры проекты проведут беспроигрышную лотерею. Билеты можно приобрести на сайте шоу "МультиКосмос".
Видео с YouTube-канала шоу "МультиКосмос".
Ирина Ромашкина
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