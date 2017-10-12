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"МультиКосмос" прокатит на звездолете

14:38 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
«Астронавтам» предстоит спасти Солнечную систему. Фото организаторов мультимедийного шоу «Мультикосмос»

Почувствовать себя капитаном звездолета и спасти Вселенную от разрушения сможет каждый ребенок, посетивший интерактивное шоу "МультиКосмос", который пройдет во Дворце культуры Ялуторовска 18 октября, начало в 18 часов.

Образовательное мультимедийное шоу "МультиКосмос" - это интерактив о Вселенной и космосе в зрительном зале и путешествие по планетам и космическому пространству на огромном экране.

Детей и их родителей приглашают на зрелищное световое шоу. Каждый зритель перед отправлением в космическое пространство получит светодиодный браслет — специальный гаджет для выполнения миссий. Космический ученый покажет увлекательные и зрелищные эксперименты: магнитное поле, холодный огонь, опыты с электричеством и многое другое.  

Погрузиться в виртуальный мир помогут vr-аттракционы с помощью высокотехнологичных очков виртуальной реальности Oculus Gear VR.

Гостям шоу предложат сделать фото на фоне космических пейзажей и интерактивные фотографии на фоне уникальных 3D полотен. Партнеры проекты проведут беспроигрышную лотерею. Билеты можно приобрести на сайте шоу "МультиКосмос". 

 

Видео с YouTube-канала шоу "МультиКосмос".

Ирина Ромашкина

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Теги: Ялуторовск , шоу , Солнечная система , космос , спектакль

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