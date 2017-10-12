up

12.10.2017 четверг

EUR 68.5032

USD 57.921

В Тюмени 7..9 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Губернатор осмотрел дом, построенный "Абсолют-Агро" для сотрудников

15:00 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

18-квартирный благоустроенный жилой дом для сотрудников ООО "Абсолют-Агро" посетил губернатор тюменской области Владимир Якушев 11 октября.

Дом построила и меблировала компания за счет собственных средств.

Владимир Якушев поблагодарил инвесторов, построивших современный комплекс по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе и Заводоуковском городском округе за комплексный подход в реализации этого инвестпроекта.

Как отметил учредитель ООО "Абсолют-Агро" Темури Латария, квартиры в основном двух- и трехкомнатные. Дом начали строить в ноябре 2016 года в процессе реализации инвестпроекта. Это жилье для необходимых и востребованных специалистов: ветеринарных врачей, зоотехнического персонала и др. Сегодня он практически полностью заселен.

Владимир Якушев побывал в гостях у одной семьи. Анастасия  и Николай Меньшиковы работают на новом производстве в Юргинском районе, приехали сюда по приглашению на постоянное место жительства из Омска. Анастасия давно трудится в ГК "РУСКОМ", прошла путь от обычного ветеринарного врача до главного ветврача нового комплекса. Супруги отметили, что условия проживания их устраивают, скучать им некогда, отдают себя полностью любимой работе.

"Впечатляет и вызывает уважение социальная политика предприятия. Это пожалуй первый такой опыт, когда инвестор заходит в регион и комплексно подходит к реализации инвестпроекта, в том числе решает вопросы с жильем для специалистов, построив качественный прекрасный дом со всем необходимым для жизни. Когда инвестор думает не только о производстве, но заботится о персонале, их заработной плате, образовании и бытовых условиях есть уверенность, что у компании все получится. Комплекс будет работать и развиваться", - высказал мнение губернатор.

Напомним, 11 октября в Тюменской области состоялось торжественное открытие крупного комплекса по выращиванию и переработке индейки ООО "Абсолют-Агро". Птицефабрика фактически построена с нуля. Инвесторами проекта стоимостью 2,19 млрд рублей выступили ГК "РУСКОМ" и ГК "Абсолют". Это производство полного замкнутого цикла – от инкубации яйца до переработки мяса. На сегодняшний день на Юргинской птицефабрике проинкубировано 370 тысяч яиц, получено 295 тысяч голов суточного молодняка. На убой отправлено около 80 тысяч голов индейки, производство мяса составило порядка 1000 тонн. Все системы, необходимые для содержания индейки (кормление, поение, освещение, микроклимат) регулируются в автоматическом режиме. Используются корма только растительного происхождения. 

﻿
admtyumen.ru
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Абсолют-Агро , инвестор , жилье , птицефабрика , Темури Латария , Юргинский район , Владимир Якушев , индейка , инвестиционный проект

Последние новости

17:06 Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества Фото
17:00 Школьные учебники защитят голограммами
16:49 В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию
16:38 Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным
16:27 Владимир Чейметов: новый компьютерный класс позволит получать будущим агрономам самые современные знания
16:16 Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината Фото
16:05 Получить диплом, не посещая вуз: кому подойдет дистанционное обучение?
15:54 "Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров Фото
15:43 В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы
15:32 Спецслужбы спрогнозировали даты ледостава на Оби
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества

Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината

"Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров

Политика

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Экономика

В обращение поступили купюры в двести и две тысячи рублей

Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Темури Латария: птицеводческий комплекс удалось построить в рекордно короткие сроки

Общество

Школьные учебники защитят голограммами

В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию

Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным

Спорт

В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы

Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени

За приз главы администрации Тюмени поборются гимнастки

Происшествия

Под Уватом погибли водители КамАЗа и Рено

Жительница Ямала зарезала мужчину, оскорбившего ее приятеля

Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+