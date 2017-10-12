Губернатор осмотрел дом, построенный "Абсолют-Агро" для сотрудников

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18-квартирный благоустроенный жилой дом для сотрудников ООО "Абсолют-Агро" посетил губернатор тюменской области Владимир Якушев 11 октября.

Дом построила и меблировала компания за счет собственных средств.

Владимир Якушев поблагодарил инвесторов, построивших современный комплекс по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе и Заводоуковском городском округе за комплексный подход в реализации этого инвестпроекта.

Как отметил учредитель ООО "Абсолют-Агро" Темури Латария, квартиры в основном двух- и трехкомнатные. Дом начали строить в ноябре 2016 года в процессе реализации инвестпроекта. Это жилье для необходимых и востребованных специалистов: ветеринарных врачей, зоотехнического персонала и др. Сегодня он практически полностью заселен.

Владимир Якушев побывал в гостях у одной семьи. Анастасия и Николай Меньшиковы работают на новом производстве в Юргинском районе, приехали сюда по приглашению на постоянное место жительства из Омска. Анастасия давно трудится в ГК "РУСКОМ", прошла путь от обычного ветеринарного врача до главного ветврача нового комплекса. Супруги отметили, что условия проживания их устраивают, скучать им некогда, отдают себя полностью любимой работе.

"Впечатляет и вызывает уважение социальная политика предприятия. Это пожалуй первый такой опыт, когда инвестор заходит в регион и комплексно подходит к реализации инвестпроекта, в том числе решает вопросы с жильем для специалистов, построив качественный прекрасный дом со всем необходимым для жизни. Когда инвестор думает не только о производстве, но заботится о персонале, их заработной плате, образовании и бытовых условиях есть уверенность, что у компании все получится. Комплекс будет работать и развиваться", - высказал мнение губернатор.

Напомним, 11 октября в Тюменской области состоялось торжественное открытие крупного комплекса по выращиванию и переработке индейки ООО "Абсолют-Агро". Птицефабрика фактически построена с нуля. Инвесторами проекта стоимостью 2,19 млрд рублей выступили ГК "РУСКОМ" и ГК "Абсолют". Это производство полного замкнутого цикла – от инкубации яйца до переработки мяса. На сегодняшний день на Юргинской птицефабрике проинкубировано 370 тысяч яиц, получено 295 тысяч голов суточного молодняка. На убой отправлено около 80 тысяч голов индейки, производство мяса составило порядка 1000 тонн. Все системы, необходимые для содержания индейки (кормление, поение, освещение, микроклимат) регулируются в автоматическом режиме. Используются корма только растительного происхождения.

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