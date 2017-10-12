"Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров

Юргинское отделение Заводоуковского агропромышленного техникума. Фото admtyumen.ru

Юргинское отделение Заводоуковского агропромышленного техникума посетил в рамках рабочей поездки в муниципалитет губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Губернатор осмотрел учебные классы, столовую, спортивный зал, сельскохозяйственную технику. Заведующая отделением Ирина Дерябина рассказала главе региона, что на очной форме обучения здесь получают образование 172 человека.

Владимир Якушев поинтересовался, откуда ребята приезжают учиться, по каким специальностям ведется обучение, и где самый высокий конкурс при поступлении. По словам Ирины Дерябиной, учащиеся приезжают из Юргинского и Армизонского районов, Заводоуковского городского округа и даже с Севера, для их размещения есть общежитие. Самый высокий конкурс на трактористов-машинистов, ежегодно набираются три группы. Будущие специалисты получают не только теоретические, но и практические знания. Для этого сам агротехникум обладает необходимой техникой, кроме того активно сотрудничает с действующими предприятиями. Заключено 18 соглашений с крупными хозяйствами и производствами. Она также отметила, что 78% выпускников трудоустраиваются после окончания агротехникума.

Ирина Дерябина проинформировала, что совместно с предприятием ООО "Абсолют–Агро" еще в процессе строительства современного комплекса по выращиванию и переработке индейки разработали учебные программы и готовят птицеводов, обвальщиков тушек птицы, приемщиков-сортировщиков и других специалистов для нового производства. Как отметил инвестор проекта, учредитель ООО "Абсолют–Агро" Темури Латария, компания всегда приветствует и инициирует сотрудничество с учебными учреждениями в территориях, где работает.

"Без кадрового потенциала вряд ли бы мы решились на этот проект. Следующий наш шаг на территориях Юргинского района и Заводоуковского городского округа - это профориентация, чтобы ребята старших классов понимали, какие рабочие места мы предлагаем, какие условия для работы их здесь ждут. И речь идет не только о рабочих специальностях, а и ветеринарных, зоотехнических, руководящих, еще одно направление, связанное с работой комплекса, - растениеводство, которое мы будем вести. Мы всем специалистам рады, готовы создавать хорошие условия и по заработной плате, и условиям труда",- подчеркнул он.

Кадровую политику предприятия отметил и губернатор Владимир Якушев. "Благодаря реализации этого масштабного проекта регион получил сотни рабочих мест, это особенно важно для сельских территорий. Главное не только построить комплекс, оснастить его, а подобрать кадры, которые все это будут обслуживать. Здесь сформирован коллектив настоящих профессионалов, что обеспечит эффективную работу предприятия и его развитие в будущем", - выразил уверенность Владимир Якушев.

Напомним, 11 октября в Тюменской области состоялось торжественное открытие крупного комплекса по выращиванию и переработке индейки ООО "Абсолют-Агро". Птицефабрика фактически построена с нуля. Инвесторами проекта стоимостью 2,19 млрд рублей выступили ГК "РУСКОМ" и ГК "Абсолют". Это производство полного замкнутого цикла – от инкубации яйца до переработки мяса. На данный момент в компании трудятся 352 человека, подавляющее большинство - свыше 80 процентов – местные жители. При выходе комплекса на проектную мощность численность сотрудников возрастет до 460 человек.

﻿ Юргинское отделение Заводоуковского агропромышленного техникума. Фото admtyumen.ru 1 /