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Владимир Чейметов: новый компьютерный класс позволит получать будущим агрономам самые современные знания

16:27 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Новый компьютерный учебный класс корпорации "Байер" открылся в Государственном аграрном университете Северного Зауралья.

Заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов поблагодарил корпорацию за предоставление своих наработок и продуктов для обучения студентов.

"Уверен, что этот класс позволит получить современные знания. Будем надеяться, что это первая ласточка по взаимодействию с передовыми предприятиями. Системное образование, подготовка ключевых специалистов по самым современным технологиям позволит повысить аграрную экономику", - отметил он.

ГАУ Северного Зауралья - четвертый вуз страны и первый в Уральском федеральном округе, где появился такой класс. Подобные классы открыты в Краснодаре, Воронеже и Чувашии.

По словам руководителя кластера "Восток" АО "Байер" Андрея Мозылева, Тюменская область является флагманом сельского хозяйства за Уралом. "Студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья активно участвуют в различных социальных проектах и побеждают в общероссийских конкурсах. Нам не безразлична Тюменская область с ее высоким уровнем и культурой земледелия. В классе 15 новейших компьютеров с современным программным обеспечением и доступом к электронной библиотеке, инновационная интерактивная доска с прямым выходом в Интернет, где в режиме онлайн преподаватель может работать с различными информационными источниками. Это безусловно отразится на продвижении цифрового земледелия и на показателях сельхозпроизводства Тюменской области", - заявил он.

Проект направлен на укрепление, сотрудничество и эффективное взаимодействие в области передачи технологий между бизнесом и учебными заведениями. У студентов вуза появилась возможность обучаться высоким технологиям в области агропромышленного комплекса без отрыва от учебного процесса.

Ректор аграрного университета Елена Бойко поблагодарила корпорацию "Байер" за внимание к аграрному образованию. "Это однозначно повысит качество образования. Надеюсь, что мы оправдаем доверие. Каждый студент, обучающийся по направлению "Агрономия", будет работать в этом классе, чтобы проводить полноценный статистический анализ своих исследований. Хотелось бы, чтобы такие классы были открыты по птицеводству, животноводству и другим направлениям", - добавила она.

Как отметила руководитель группы брендинга и рекламы отдела клиентского маркетинга АО "Байер" Анастасия Савина, "цифра" постепенно и уверенно завоевывает сельскохозяйственные отрасли. "Надеюсь, это только начало нашей работы в Тюменской области. Престиж профессии агронома нужно поднимать. В этом наша задача", - подчеркнула она.

Ирина Шемякина

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Теги: Елена Бойко , сельское хозяйство , ГАУ Северного Зауралья , Владимир Чейметов

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