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Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината

16:16 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината, admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел рабочую встречу с представителями группы компаний ГК Danone в России 11 октября. Бизнесмены и региональная власть обсудили планы по новым проектам на Ялуторовском молочном комбинате, поговорили о существующих проблемах и наметили пути их решения.

Генеральный директор ГК Danone в России Чарли Капетти, который вступил в должность в апреле 2017 года, впервые посетил Тюменскую область. Он отметил, что стратегия компании предполагает дальнейшее расширение бизнеса на территории Урала и Сибири и заверил Владимира Якушева в том, что все планы о сотрудничестве остаются в силе.

"Мне известно, какую значительную роль играет Тюменская область в экономике России. Ваш регион является лидером в привлечении инвестиций и развитии различных сфер бизнеса. Мы высоко ценим ваше личное участие и работу вашей команды в поддержке агропромышленного комплекса и перерабатывающей отрасли", - рассказал Чарли Капетти.

Генеральный директор ГК Danone в России напомнил, что на момент слияния с компанией "Юнимилк" площадка Ялуторовского молочного комбината требовала существенных вложений. Линии по производству прессованного творога и десертов, установленные полтора года назад, теперь работают на полной мощности, и это говорит о том, что все затраты были оправданными. Чарли Капетти подчеркнул, что Danone продолжит инвестировать в техническое оснащение комбината и готовить эту площадку к дальнейшему расширению.

Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината, admtyumen.ru

Дарья Казакова

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Теги: инвестиционные проекты , Данон Россия , Владимир Якушев , Danone , Ялуторовский молочный комбинат

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