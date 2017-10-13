"Дом пионеров" приглашает на концерт лауреата Грушинского фестиваля

djthumper.net

Выступление автора-исполнителя, лауреата и дипломанта Грушинского фестиваля, руководителя музыкальной студии "Интервал" Александра Курапова состоится на территории гостиничного комплекса "Дом пионеров" в ресторане "Столичный" 14 октября. Начало - в 18 часов.

В программе запланировано исполнение известных мелодий и песен собственного сочинения. Шеф-повар ресторана "Столичный" Андрей Буньков дополнит музыкальный вечер своими кулинарными изысками.

Вход на мероприятие свободный. Ресторанно-гостиничный комплекс "Дом пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27 км Ялуторовского тракта, стр.1/1. Справки по тел.: (3452) 21-88-99.

Напомним, для постоянных гостей комплекса "Дом пионеров" действует скидка на гостиничные номера любой категории в размере 20%.