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Осенняя рапсодия прозвучит для тюменцев

08:47 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Осенняя рапсодия прозвучит для тюменцев.Фото tyumen-city.ru

На "Осеннюю рапсодию", концерт вокальной музыки и встречи в городских библиотеках приглашают тюменцев 16 и 17 октября.

16 октября концерт вокальной музыки "Доброта с годами не стареет", посвященный Дню пожилых людей, начнется в детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21) в 18 часов.

В 19 часов во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется концерт Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова в рамках XIV городского открытого фестиваля "Осенняя рапсодия-2017". Вход по билетам.

17 октября юные читатели отправятся в удивительное путешествие по книгам детских писателей в 11 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4). Ребят ждут встречи с любимыми и давно знакомыми героями произведений Андерсена, Милна, Чуковского, Носова, Драгунского и других авторов, а также веселые приключения, игры и конкурсы.

В Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в 12 часов учащиеся ознакомятся с классификацией профессий по предметам труда в игровой форме, получат краткую информацию о самых востребованных на сегодняшний день профессиях. Программа поможет им сформировать интерес к различным видам деятельности, заставит задуматься о своем профессиональном будущем.

Отделение по Тюменской области Уральского главного банка управления Российской Федерации в рамках повышения уровня финансовой грамотности в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 14 часов проведет час общения "Правила обращения с деньгами". Читатели узнают о бережном отношении к денежным знакам Банка России. Будут сделаны акценты на наиболее актуальные

В 19 часов во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется концертная программа в исполнении духового оркестра в рамках XIV городского открытого фестиваля "Осенняя рапсодия-2017". Вход по билетам.

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Теги: библиотеки , культура

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