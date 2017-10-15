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В Тюмени определили лучших волейболистов среди подразделений регионального УМВД России

11:43 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Волейбольный турнир среди подразделений УМВД России по Тюменской области, static.mvd.ru

Команда УМВД России по Тюменской области стала первой в волейбольном турнире среди подразделений системы органов внутренних дел регионального Управления. Второе место заняла сборная отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени, третье место - команда полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Спортивное состязание приурочили к 100-летию со дня образования милиции России. Открыл соревнования начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

Всего за победу боролись пять команд: сборная УМВД России по Тюменской области, УМВД России по Тюмени, сборная УНК России по Тюменской области, полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области  и сборная отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени, сообщают в пресс-службе ведомства.

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Волейбольный турнир среди подразделений УМВД России по Тюменской области, static.mvd.ru
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Соб.инф.

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Теги: УМВД России по Тюменской области , волейбол

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