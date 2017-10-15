В Тюмени определили лучших волейболистов среди подразделений регионального УМВД России

Волейбольный турнир среди подразделений УМВД России по Тюменской области, static.mvd.ru

Команда УМВД России по Тюменской области стала первой в волейбольном турнире среди подразделений системы органов внутренних дел регионального Управления. Второе место заняла сборная отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени, третье место - команда полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Спортивное состязание приурочили к 100-летию со дня образования милиции России. Открыл соревнования начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

Всего за победу боролись пять команд: сборная УМВД России по Тюменской области, УМВД России по Тюмени, сборная УНК России по Тюменской области, полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области и сборная отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени, сообщают в пресс-службе ведомства.

﻿ Волейбольный турнир среди подразделений УМВД России по Тюменской области, static.mvd.ru 1 /

Соб.инф.