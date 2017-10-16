Тюменцы приняли участие в славянском фестивале в Петропавловске

Тюменцы спели на славянском фестивале в Петропавловске/Фото ИА "Тюменская линия"

Для участия в фестивале славянской культуры "Покровский перезвон" и установления деловых связей с коллегами прибыли тюменцы в Петропавловск Республики Казахстан.

Фестиваль, который состоялся 15 октября и собрал гостей из Северо-Казахстанской области и приграничных регионов России, прошел в одиннадцатый раз. Его организовал филиал русской общины под эгидой Ассамблеи народов Казахстана и братство сибирских казаков.

"Покровский перезвон" - это праздник единства, мира и согласия, в котором участвуют представители разных этносов. Россия - это ближайший сосед Казахстана, наш надежный и дружественный партнер. В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между странами. Поздравляю вас с этим праздником", - обратился к гостям фестиваля заведующий секретариатом областной ассамблеи народа Казахстана Наиль Салимов.

В Петропавловске, где около половины населения - этнические русские, а русский является языком межнационального общения, фестиваль славянской культуры считается одним из самых крупных и значимых событий. В 2017 году в гости к соседям приехали делегации из Курганской области и Тюмени. В программе - духовные произведения, русские народные и современные авторские песни, выступления хореографических коллективов, ансамбля русских народных инструментов и православного хора.

"Для нас это первая поездка в Казахстан и важный сценический опыт, - отметили тюменские вокалистки Валерия Исаченко, Эльза Мурадова и Екатерина Елдышева. - Мы исполняем песни группы "Любэ" и "Ивана Купала". В России должны знать о культурах народов мира, и культура нашей страны в свою очередь тоже должна быть представлена за рубежом. Это укрепляет дружбу".

Кроме артистов в составе тюменской делегации представители казахстанской диаспоры в Тюменской области, общественных и религиозных организаций. Для них визит в Петропавловск прежде всего возможность наладить деловые контакты с коллегами. Прибыли не с пустыми руками. В дар принимающей стороне передали сценические костюмы для местных артистов, это традиция последних четырех лет. Платья на средства бюджета Тюменской области сшили тюменские мастерицы.

"В 2006 году подписано соглашение между национально-культурной автономией казахов Тюменской области и Ассамблеей народов Казахстана. Мы поддерживаем друг друга, приезжаем в гости на мероприятия, - пояснил президент национально- культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. - Между Россией и Казахстаном хорошие, добрососедские отношения. У нас общее прошлое, много родственников по обе стороны границы, большое число межнациональных браков. Тюменские бизнесмены, впервые попав в северный Казахстан, приятно удивлены тому, что везде слышат русский язык".

Казахстан считается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Тюменской области. В 2016 году товарообороот превысил 69 млн долларов, в 2017-м увеличился в 1,7 раза. Тесные связи налажены в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, образования, туризма. Организованы совместные проекты в области спорта и культуры. Тюменцы высказываются за расширение сотрудничества.

"Накануне моего отъезда на фестиваль мне звонили из Тюменского института культуры люди, которые профессионально занимаются фольклором. Они хотят участвовать в таких мероприятиях, проводить мастер-классы и приглашать местные коллективы в Тюменскую область", - рассказала председатель Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова.

О том, что дружба народов должна быть не на словах, говорят и представители принимающей стороны. Соблюдая традиции своего народа, местные жители стараются впитать чужую культуру, и у них это успешно получается.

"Мы очень чтим обычаи, но присматриваемся к новому. И у соседей так же, - рассказывают артисты из казахстанского села Пресновка. - Рядом с нашей Пресновкой есть селение, где живут только казахстанские семьи. Они всем селением отмечают русские народные праздники, на Пасху красят яйца. А у нас ни одно торжество не обходится без бешбармака, это одно из главных праздничных блюд. Мы перенимаем все самое интересное друг у друга и стараемся жить в согласии".

﻿ Тюменцы спели на славянском фестивале в Петропавловске/Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева