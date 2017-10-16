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Владимир Путин отметил успехи Тюменской области в развитии сельхозкооперации

11:46 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Тюменская область вошла в тройку регионов России, достигнувших наибольшие успехи в развитии сельскохозяйственной кооперации в 2017 году.

Этот факт отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже. Кроме Тюменской области он выделил Липецкую область и Республику Саха (Якутия).

Владимир Путин подчеркнул, что кооперация открывает для небольших предприятий возможность наращивать производство, получить помощь в технике, обработке земли, сбыте продукции. В конечном итоге все это прямо влияет на повышение доходов и уровень жизни людей, служит важным фактором обеспечения занятости, развития сельскохозяйственных территорий и решения социальных проблем.

Отметим, что в Тюменской области действуют 114 сельскохозяйственных потребительских заготовительных, обслуживающих и кредитных кооперативов. Участниками сельскохозяйственной кооперации являются около 25 тыс. хозяйств, или 15% от общего числа граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. В 2016 году выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением кредитных, превысила 1,4 млрд рублей.    

Также в Тюменской области действует региональный союз потребительских обществ. Он объединяет 36 потребительских кооперативов, в том числе розничные магазины, точки общественного питания и производственные предприятия. В 2016 году финансовые показатели потребительских обществ несколько снизились – по большей части из-за конкуренции со стороны крупных сетевых магазинов.

Региональное правительство и парламент содействуют продвижению продукции кооперативов в торговые сети, помогают в организации ярмарок, поддерживают молодых специалистов, желающих работать в сфере потребкооперации. Также рассматривается возможность стимулирования закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для учреждений социальной сферы, возможности организационной, экономической и информационной поддержки в аренде помещений, техники и оборудования, что будет способствовать еще большему расширению сети сельских кооперативных точек.

"Кооператоры осваивают новые виды услуг и формы обслуживания населения. Они осуществляют закуп сельхозпродукции и сырья, в том числе у крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйств и промышленных предприятий, обеспечивают людей товарами и услугами, тем самым поддерживают и развивают сельхозпроизводство, вносят весомый вклад в экономику на селе", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгения Шевцова

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Теги: потребительская кооперация , Владимир Путин , сельское хозяйство , Владимир Якушев

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