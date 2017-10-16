Что должен знать садовод при передаче сетей энергетикам

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57 садоводческих обществ Тюмени и Тюменского района обратились в ПАО "СУЭНКО" с предложениями о передаче своих электрических сетей.

Как сообщил корреспонденту агентства "Тюменская линия" директор компании по развитию Александр Вахитов, в 52 из них уже провели обследование. "Согласован и подписан договор купли-продажи электросетевого объекта и необходимого для ее размещения земельного участка с ПСО "Боровое", - сказал он. - До конца года эти сети перейдут в нашу собственность, и в следующем году мы начнем там работы – сети хоть и в хорошем состоянии, но все равно требуется переустройство участков линии, построенных с нарушениями правил, вынос опор с застроенных садоводческих участков, выравнивание опор, перетяжка проводов и подрезка зеленых насаждений. В процессе подготовки и согласования находятся договоры еще с двумя садовыми некоммерческими товариществами".

При реализации дорожной карты, техническое состояние сетей садоводческих товариществ и кооперативов, по словам Александр Вахитова, не самая большая проблема для энергетиков. У компании есть и ресурс, и специалисты, чтобы вести работу по эксплуатации и приведению сетей в соответствующее состояние.

"Более сложные проблемы в другом, - подчеркнул он, - где-то земля не разграничена, где-то опоры находятся на территории участка, а не на землях общего пользования, где-то границы садоводства не разграничены с лесным массивом. В каждом случае после обследования мы составляем соответствующий акт, утверждаем его вместе с председателем общества. Если все нормально двигаемся дальше к подготовке договора купли-продажи. Если есть проблемы, информируем о них садоводство, и рекомендуем, как их можно решить. И обязательно должно быть решение общего собрания СНТ".

Много ажиотажа среди садоводов вызвала информация, распространившаяся в ряде СНТ, об обязательной замене всех приборов учета на единые, сведения о показаниях которых поступает сразу в систему поставщика услуг. Цена такого счетчика вместе с работой по его установки обойдется каждому дачнику примерно в 8,5 тыс. рублей. "Сетевая организация не предъявляет требования по установке приборов учета, которые бы стали финансовой обузой для садоводов, - успокоил дачников директор по развитию ПАО "СУЭНКО" Александр Вахитов. - Но наш инспектор при приеме сетей от садоводств проведет обследование существующих приборов учета и в случае выявления нарушений в схеме подключения приборов учета или несоответствия существующих приборов учета требованиям НТД, будет выдано предписание по устранению выявленных нарушений".

Решения о покупке нового прибора учета нужно будет принимать после проведения соответствующей проверки. Важно, чтобы счетчик был соответствующего класса точности, с действующей поверкой и его тип был в государственном реестре средств измерений. С более подробной информацией о требованиях к приборам учета можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта компании suenco.ru.

"У нас нет задачи забраковать все приборы, - заявил Александр Вахитов, - но очень важно, чтобы приборы учета не являлись проблемой для взаимоотношений между энергосбытовой организацией и абонентом, потому что, если прибор работает некорректно – он может стать проблемой в вопросе начисления платы".

Не станет неразрешимым препятствием для использования пригодного прибора учета и утрата садоводом его паспорта, выданного в магазине. "Наши специалисты обследуют каждый прибор, поставят ему диагноз. Акты проверки и будут тем документом, который определит пригодность каждого прибора к эксплуатации", - сообщил Александр Вахитов.

Оплата за потребленную электроэнергию на территории садоводства будет осуществляться так же, как и в любом индивидуальном жилом доме на территории Тюменской области, по словам Вахитова.

Он подчеркнул, что при передаче сетей в рамках договора купли-продажи садоводство полностью избавляется от вопросов их эксплуатации. Ремонт, реконструкция и обслуживание станет обязательством сетевой организации.

Дорожную карту по организации передачи электрических сетей, расположенных в границах садоводческих обществ, на баланс территориальных сетевых организаций 29 декабря 2016 года подписали заместитель губернатора Вячеслав Вахрин и председатель ТРО ООО "Союз садоводов России" Алексей Кучеров.

"Ситуация назрела после того, как садоводы получили возможность прописываться на своих земельных участках, создавая на них капитальные строения. Вопросы, связанные с коллективным хозяйствованием, несением бремени содержания сетей, управления общей инфраструктурой, стали даваться тяжело. Жизнь ставит новые задачи, и мы на эти вызовы должны отвечать", – пояснил Вячеслав Вахрин.

Борис Олейник