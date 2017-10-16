Погода в Тюмени: октябрь вступает в свои права

Погода. Фото ИА "Тюменская линия"

Потепление отступает, впереди холода и снег. Такую климатическую картину обещают синоптики тюменцам с 16 по 22 октября.

По данным центра ФОБОС, в начале недели большая часть Западной Сибири и восточные районы Урала еще находятся под опекой погожего антициклона. 16 и 17 октября дневная температура составит плюс 7-9 градусов, ночью будет снижаться до нуля. Скорость ветра – 3-7 м/с, осадки маловероятны.

Со второй половины недели в регион придут облачные поля. Начнет постепенно холодать: 19 октября - плюс 6 градусов, 20 – плюс 4. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами со снегом.

Выходные синоптики обещают солнечными, но прохладными. Днем столбик термометра покажет от нуля до минус 1 градуса, ночью – минус 1-3. Ветер стихнет, его скорость составит не более 3 м/с.

Евгения Шевцова