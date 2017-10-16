ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени

Фото с сайта ВТБ

Новый комплекс по выращиванию птицы и переработке мяса индейки открылся в Тюмени при поддержке банка ВТБ. Современное производство создано ГК "РУСКОМ" (Омск) совместно с ГК "Абсолют" (Тюмень).

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, финансирование проекта в размере 1,75 млрд рублей, выданных сроком на восемь лет, банк осуществляет с июля 2016 года.

Группа компаний "РУСКОМ" является крупнейшим производителем сельскохозяйственной птицы в Омской области. Предприятия группы производят более 200 наименований продукции, занимаются разведением скота и птицы. Банк уделяет большое внимание этому направлению и активно содействует реализации государственной политики импортозамещения. При поддержке ВТБ многие агропромышленные предприятия в России получают возможность развивать производство и расширять свою географию присутствия.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал: "Мы последовательно решаем задачу, поставленную президентом России, по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению. Открытие в Тюменской области современного комплекса по выращиванию и переработке индейки, безусловно, еще один важный шаг в этом направлении. Мы признательны инвесторам, которые объединили усилия, опыт и потенциал для общего результата и пришли к успеху".

Председатель совета директоров ГК "РУСКОМ" Темури Латария добавил: "Мы понимаем необходимость развития и готовы осваивать новые территории. В частности, новый проект мы реализуем совместно с ГК "Абсолют" в Юргинском районе Тюменской области. Конструктивное партнерство с банком ВТБ позволяет нам укреплять свои позиции и выходить на новые рынки".

Сотрудничество ВТБ и группы компаний "РУСКОМ" осуществляется с 2013 года. Помимо получения кредитных средств, компания пользуется также расчетно-кассовым обслуживанием.