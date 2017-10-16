"МегаФон" выступил официальным мобильным оператором ВФМС

МегаФон

Иностранцы, приехавшие в Тюмень из 34 стран мира, на региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, получили SIM-карты для связи с близкими. "МегаФон" выступил официальным мобильным оператором, обеспечив голосовой связью и скоростным Интернетом участников и волонтеров события.

20 тыс. комплектов связи "МегаФон" подключает оргкомитету и официальным делегациям фестиваля, а 5 тыс. комплектов связи предназначены волонтерам, которые встречают иностранных гостей на вокзалах и в аэропорту, консультируют их о программе события и сфере гостеприимства Сочи. Связь подключается участникам на основной площадке фестиваля - в Главном медиацентре Олимпийского парка, где "МегаФон" организовал креативную релакс-зону с возможностью зарядки смартфонов. Компания также открыла девять дополнительных центров обслуживания в основных отелях проживания участников, а отдельные деловые площадки фестиваля "МегаФон" оснастил модемами и роутерами для свободного интернет-доступа.

"В программе фестиваля заявлено много ярких событий и выступлений, где будут публично обсуждаться ключевые тренды мировой цифровой экономики, охватывающей интересы миллиардов человек. Для "МегаФона" - главного мобильного партнера события, эта повестка является основной в ежедневной работе. Наша компания уверенно продвигается к цифровому лидерству, в том числе в таких инновационных направлениях как тестирование и запуск ультраскоростных сетей 5G, развитие услуг на базе BigData и IoT ("Интернет вещей"), — комментирует директор Кавказского филиала компании Анатолий Горбунов. — Международная телеком-отрасль наращивает влияние за счет быстрого развития технологий, что отлично понимает молодежная аудитория, которая без них уже не представляет свою жизнь. Многочисленные гости сочинского Фестиваля лично убедятся, что российская связь и скоростной Интернет – одни из самых лучших и надежных в мире. Для этого "МегаФон" приложил немало усилий".

Для обеспечения высокого качества голосовых услуг и скоростей Интернета на всех площадках фестиваля оператор усилил работу действующих сетей мобильными базовыми станциями, а также запустил порядка 10 новых объектов связи стандарта 2G/3G/4G. Пользователям доступны скорости мобильного Интернета до 80 Мбит/с. В контактном центре "МегаФона" (вызов 0500 с мобильного) действует выделенная линия для обслуживания участников фестиваля, где задействованы русско- и англоговорящие консультанты.

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут более 20 тыс. гостей из более 180 стран мира — молодые журналисты, артисты, спортсмены, представители технических и гуманитарных профессий, лидеры молодежных организаций и политических партий.