Онлайн-курсы ИДО ТюмГУ: образование, доступное каждому

cissrm.ru

Массовые открытые онлайн-курсы, организованные Институтом дистанционного образования Тюменского госуниверситета, дают возможность всем желающим бесплатно получить доступ к широкому пласту новых знаний.

Слушателями коротких познавательных лекций по разным дисциплинам могут стать школьники, студенты, преподаватели и все, кто заинтересован в самообразовании. Для этого требуется только предварительная регистрация и доступ в Интернет.

Полученные на онлайн-курсе знания могут пригодиться при подготовке к экзаменам, повышении квалификации и просто для того, чтобы расширить свой кругозор. Помимо лекций обучение включает также практические и проверочные задания с четкими сроками выполнения. Слушатели имеют возможность свободно общаться с преподавателями и сокурсниками, а в случае успешного усвоения материала получить сертификат.

Философия, психология, педагогика, правоведение, паразитология и другие входят в перечень занятий. Ознакомиться с полным спектром доступных онлайн-курсов и пройти регистрацию можно на сайте ИДО ТюмГУ.