Smart City-Тюмень представили на ВФМС в Сочи

Олег Данилов. Фото ТИУ

Руководитель проекта Smart City, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин Тюменского индустриального университета Олег Данилов выступил на Всероссийской конференции "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи. На круглом столе, посвященном развитию "Умных городов", он представил доклад на тему "Некоторые аспекты формирования и реализации проекта Smart City-Тюмень".

"Зачем городу Smart City? Главный вопрос для всех, кто только приступил или задумывается о реализации этого проекта, - сказал Олег Данилов. - Ответ банален. Мы живем в новое время, в которое формируется принципиально новый уровень качества жизни людей, управления ресурсами. Если представить город большой системой, то элементы, характеризующие качество жизни, являются умными элементами Smart City".

К ним относятся, уточнил профессор, интеллектуальные дороги и транспорт, умные дома и ЖКХ, Smart Grid (Умная энергетика), рациональное водоснабжение и водоотведение, умные соцпрограммы и здравоохранение, современное образование, адаптивная экология и др.

"В каждой отрасли, сфере деятельности имеются определенные успехи, - отметил по поводу динамики реализации проекта в Тюмени Олег Данилов. - В образовании, здравоохранении, энергетике, ЖКХ. Однако наше движение вперед в разных областях происходит на разных скоростях. Наибольших успехов удалось достичь по транспорту и дорогам".

Разница в результатах, по словам завкафедрой АТСиДМ, определяется многими факторами, главные из которых связаны с отсутствием на рынке готовых решений, которые можно быстро адаптировать в отрасли, либо городе, финансовые сложности.

"Как нам кажется, главное сегодня - отсутствие видения концептуального развития проекта Smart City, бесперспективность создания Smart City без разработки проекта", - отметил Олег Данилов.

При этом создание проекта Smart City, по его словам, безусловно, возможно. Но только совместными усилиями власти, бизнеса, образовательного, инженерного, научного сообщества и горожан.

Профессор ТИУ представил участникам конференции основные, возможные к реализации версии разработки проекта Smart City-Тюмень. Из них наиболее справедливая и правильная, по его мнению, та, при которой интегрируются инициативы, выстраиваются взаимосвязи и преследуется цель свести вместе как можно больше источников информации из всех сфер деятельности города.

Ключевые стадии развития проекта Smart City, в представлении специалистов вуза, выглядят следующим образом.

Формирование концептуального видения Smart City. Оно должно быть выстроено на основе принятой идеологии создания проекта, связанной, прежде всего, с удобством проживания в городах, для самих горожан.

Проектирование. На базе существующих требований концепции в мировом и отечественном опыте решения аналогичных задач.

Реализация. Создание "Интеграционной платформы проекта Smart City, построение ЦОД и развертывание облачных сервисов. Решение вопросов правового, нормативного, инфраструктурного, кадрового, экономического и организационного характера.

Особое внимание в докладе Олег Данилин уделил роли университетского сообщества в разработке Smart City. По его словам, с учетом острой нехватки в стране выпускников в сфере IT, процесс реализации проекта может растянуться на 10 и более лет.

"Это путь в никуда, здесь тоже необходимы революционные преобразования", - отметил он, озвучив ряд предложений по совершенствованию системы подготовки специалистов области "Умных городов".

По его словам, во всех технических, инженерных вузах необходимо провести актуализацию образовательных программ бакалавриата и магистратуры, чтобы сформировать компетенции, связанные с моделированием, прогнозированием, алгоритмированием, программированием и другими знаниями в области цифровых технологий.

"Кроме того, мы считаем, что в университетах должны быть открыты принципиально новые программы магистратуры, уже ориентированные на профессии будущего, анонсированные нам два года назад Агентством стратегических инициатив и "Сколково", - сказал Олег Данилов.

Развитию Smart City со стороны вузов, по его мнению, также эффективно способствует проектное обучение в логике международной инициативы CDIO, направленное на решение задач производства и сервисов для горожан с использованием цифровых технологий; создание инженерных технических коворкингов в сфере Smart City, IoT/IIoT и Big Data с функциями инкубатора и акселератора проектов.

Напомним, 11-14 октября 2017 года в Сочи состоялась V Всероссийская конференция "Взгляд в цифровое будущее", организованная ПАО "Ростелеком" совместно с Временной комиссией Совета Федерации Федерального собрания РФ по развитию информационного общества. В мероприятии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти, связанные с цифровой экономикой, информатизацией и цифровизацией, а также ведущие отечественные специалисты и эксперты в области информационно-коммуникационных технологий. Они обсудили стратегические пути развития, роль и место информационных технологий в текущих условиях, а также в будущем Российской Федерации.

Тюменский индустриальный университет выступил с инициативой разработки Smart City-Тюмень в 2016 году, сообщает пресс-служба ТИУ. Проект "Создание инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData" включен в программу стратегического развития опорного университета до 2020 года. В число разработчиков системы сегодня входит 16 учебных кафедр опорного вуза (ведущая – АТСиДМ).