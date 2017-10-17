Тюменцы сдают нормы ГТО на фестивале в Сочи

фото Владимира Копырина

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Тюменской области проверяют уровень своей физической подготовки на площадке "Всемирное ГТО".

Площадка разделена на несколько тематических зон: здесь можно не только проверить уровень физической подготовки, но и познакомиться с историей комплекса "Готов к труду и обороне", получить ответы на вопросы о порядке проведения и прохождения испытаний, а также посмотреть мотивационные видеоролики, рассказал тюменец Кирилл Харитонов.

Он отметил, что для тюменского региона сдача ГТО – это норма, поэтому большая часть тюменской делегации фестиваля намерены посетить эту площадку.

Аспирант Тюменского индустриального университета, кандидат в мастера спорта Владимир Копырин занимается продвижением научно-технических разработок на объектах нефтедобывающих компаний, участник фестиваля. Он отметил, что нормативы можно сдавать в течение всего фестиваля и это очень удобно. Владимир уже сдал подтягивание, гири, отжимание, прыжок в длину, наклон со скамьи. Все на золотой значок. Осталось сдать пресс и подтягивания в наклоне. По его словам, на площадке всегда очень много молодежи, так как все хотят проверить свои силы и выносливость.

Организаторы площадки уверены, что "Всемирное ГТО" на ВФМС-2017 установит рекорд – как мероприятие с самым массовым выполнением нормативов с участием иностранцев.

Когда все желающие сдадут ГТО, организаторы суммируют рейтинги и подведут итоги, чтобы выявить самых спортивных представителей фестиваля.

Ирина Ромашкина