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На ВФМС поговорили о соцсетях, свободе и стремлении изменить мир

18:16 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области

Три главных совета: меньше увлекаться соцсетями, быть свободными и пробовать, не боясь ошибок, дали молодежи спикеры сессии о мировой культуре на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Послушать мировых экспертов собрался полный зал. Особый восторг вызвали французский писатель Фредерик Бегбедер, российский актер Сергей Безруков и представитель знаменитой цирковой династии Эдгар Запашный. Каждый из них постарался дать молодежи самые ценные знания и натолкнуть на мысли о том, как изменить мир, не изменяя при этом себе.

Выступление Фредерика Бегбедера зал встретил овациями. Сначала француз признался, что не понимает, что в свои 52 года делает на молодежном фестивале. "Вот мой вам совет - не слушайте никаких советов от старика. Вы молоды, привлекательны. Не теряйте время, действуйте", - обратился он к участникам.

Фредерик Бегбедер напомнил, что все искусство создали свободные духом люди. "Чтобы быть такими, слушайте свои мечты. Искусство - это и есть свобода. Оригинальность и красота – тоже свобода. Я изучил много литературы, чтобы это понять. Например, читал "Евгения Онегина", это потрясающе. А еще мне потребовалось десять лет, чтобы изменить прежнее мнение о России", - рассказал он.

К теме свободы обратился и Сергей Безруков. Начать речь ему оказалось сложно – зал не переставал аплодировать. "Приветствую всех участников фестиваля и считаю, что нам нужно быть достойными вас. Я не могу отнести себя к молодежи, хотя в душе, наверное, именно такой. Чтобы оставаться молодым и свободным, нужно понимать, что полезного ты можешь сделать. Вообще, понятие свободы трактуется по-разному. Кто-то считает, что это анархия, а я думаю, что  настоящая свобода - это свобода творчества. Здесь нет рамок, всегда нужно пробовать, ошибаться, иначе в старости будете жалеть, что не попробовали", - сказал Сергей Безруков.

Эдгар Запашный пожелал участникам фестиваля оставаться свободными и в мечтах. "Майкл Джексон сказал: "Хочешь изменить мир - начни с человека в зеркале. Я придерживаюсь этого же мнения", - отметил он.

Вместе с этим дрессировщик обратил внимание на экологию и культуру обращения с животными. "Есть Красная, а есть "черная" книга. В нее можно вносить тех, кто выпустил исчезающие виды животных в дикую природу и не позаботился о них. Мы не должны бросать животных на произвол судьбы и считать, что они сами справятся. Это и есть ответственность, ее нужно воспитывать с раннего возраста, а уже за ней придет свобода", - подчеркнул Эдгар Запашный.

Затронули на встрече и темы кинематографа, отечественной истории, внутреннего цензора любого художника. В завершение спикеры ответили на вопросы молодежи, а некоторым удалось пообщаться  с ними лично. Например, тюменка Александра Оверченко получила от Фредерика Бегбедера автограф.

ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области

"Его книгу "99 франков" перечитала вся моя семья, видите – книга потрепана. А Бегбедер мне ее подписал. Вы не представляете, как это здорово", - поделилась она.

Еще одна участница ВФМС из Тюмени, блогер Полина Bronse призналась, что хоть и была на многих подобных мероприятиях, такой энергетики не видела давно. "Этого даже на рок-концертах не увидишь. Я согласна со спикерами: где начинается свобода одного, заканчивается свобода другого. Наша ответственность как раз в том, чтобы не ущемлять интересы другого, и об этом всегда нужно помнить", - отметила она.

"Было очень приятно, что Фредерик Бегбедер так хорошо знает российских писателей и главных героев их книг. Он прав: нужно искать и находить возможности, просто мечтать и воплощать мечту в жизнь. Думаю, молодежь примет это к сведению", - добавил еще один тюменец Марк Миллер.

Представительница Тюменской области в направлении "Гражданская платформа развития" Анастасия Хлебникова отметила, что спикеры заставили задуматься над тем, что будущее можем поменять мы всей планетой - здесь и сейчас! "Также важно то, что в наших руках создание настоящего позитивного образа России, о котором будут говорить повсеместно", - сказала она.

 

ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи
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