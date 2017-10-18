Тюменка станет волонтером ООН

ВФМС. Фото Юлии Фатхуллиной

Ценные контакты для своей деятельности нашла руководитель проекта "Наставничество" в Тюмени Юлия Фатхуллина на ВФМС-2017.

Она посещает все дискуссии на площадках, связанных с волонтерской деятельностью. Рассказ спикеров на сессии "Цифровое волонтерство", которую посетила Юлия 17 октября был, по ее словам горячим и вызвал большой интерес у собравшихся.

"С внедрением цифрового волонтерства, нам могут помочь люди со всего мира, где бы мы не находились. На встрече был представитель организации "Дарим добро детям" Артем Метелев, нам нужен его проект", - считает Юлия Фатхуллина.

Она сказала, что Артем Метелев создал приложение "Добровольцы России" для гаджетов, которое сейчас тестируют. Приложение объединит всех волонтеров страны: заходить в него и искать виды деятельности и мероприятия сможет каждый доброволец из любого региона.

Если российский контент пока готовится, то всемирный уже ждет добровольцев. Сразу после сессии Юлия торопливо скачивает приложение представителей ООН, которое представил координатор программы добровольцев ООН Дмитрий Фрищин. Познакомиться с ним можно здесь - onlinevolonteering.org.

"Есть программы, с помощью которых можно оперативно узнать, кому ты будешь полезен. Заполняешь документы и едешь туда, где ты нужен. В любой точке мира, благодаря цифровому волонтерству ООН, может быть оказана помощь и людям, и волонтерским организациям. Это была горячая дискуссия, которая меня вдохновила", - подытожила тюменский волонтер.

Ирина Ромашкина