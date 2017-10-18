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Молодежные театры мира встретятся в Тюмени

08:47 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Молодежные театры мира встретятся в Тюмени

10 зарубежных и российских театров представят лучшие спектакли на IX Международном театральном молодежном фестивале "Живые лица". Он пройдет в Тюмени с 20 по 22 октября.

В числе участников - независимый театральный проект Julia Rosa Stöckl (Австрия), танцевальная компания "Окоем" (г. Екатеринбург), Ереванский государственный театр пантомимы (Армения), театр "Двое" (г. Москва), Архангельский молодежный театр (г. Архангельск), театральная студия "Тишина" (г. Тюмень), театр кукол "Гулливер" ( г. Курган), авторский театр Татьяны Малиновской-Тышкевич "Nie ma" (Польша). Закрытый показ только для участников фестиваля проведет проект VR theatre продюсерского центра BAZА со спектаклем "В поисках автора" (г. Тюмень - г. Москва).

Постановки можно увидеть на сцене молодежного театрального центра "Космос" и концертного зала Тюменского государственного института культуры.

Мастер-классы дадут члены жюри и приглашенные гости фестиваля. Председатель жюри Павел Руднев из Москвы проведет театроведческую лекцию. Актерский тренинг представят режиссер, педагог ГИТИСа и ВГИКа Татьяна Тарасова, а также режиссер и актер Алексей Размахов, оба из Москвы. Танцевальный тренинг проведет режиссер, хореограф, педагог Александр Гурвич из Екатеринбурга.

В рамках фестиваля пройдет Международная научно-практическая конференция "Театр тотального присутствия" для руководителей и участников театральных коллективов, педагогов и студентов театральных вузов и колледжей, журналистов, театральных критиков. 

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

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Теги: Живые лица , театры

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