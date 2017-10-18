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Историю Останкинской башни расскажут тюменским школьниками в библиотеке

09:01 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Историю Останкинской башни расскажут тюменским школьниками в библиотеке.Фото blogs.rockyview.ab.ca

О правилах поведения в лесу, об архитекторе Останкинской телебашни, творчестве писателя Бориса Житкова расскажут в тюменских библиотеках 18 октября.

Как сообщает городской департамент культуры, Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2) в 11 часов приглашает на "День рождения Зайца".

В библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а) в 12 часов в игровой форме ребята ознакомятся с огромным миром самых разнообразных профессий. Вспомнят профессии литературных героев, отгадают загадки, примут участие в мультвикторине.

Встреча с писателем "Какая она, Останкинская башня?" начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в 12 часов. О нашем земляке, архитекторе Останкинской башни, расскажет тюменский публицист, автор нескольких краеведческих книг и сборников Ольга Ожгибесова.

Тематическая программа "Ступени, ведущие вниз" начнется в 12 часов 20 минут в Доме культуры "Орфей" (ул. Семена Шахлина, 20). В программе: игры по станциям, беседа со специалистом наркодиспансера, просмотр социальных роликов.

Игра-путешествие "Зоосад Бориса Житкова" начнется в 13 часов в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1). Дети ознакомятся с полной приключений жизнью этого замечательного писателя, а затем примут участие в игре-путешествии, которая включает различные конкурсы по рассказам писателя о животных.

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 14 часов мальчишки и девчонки услышат интересные истории про животных и птиц, про лес и цветы из произведений известных писателей, составят необычные пазлы и разгадают головоломки.

В Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1) в 17 часов начнется встреча клуба "Школа умных дачников".

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Теги: библиотеки , культура

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